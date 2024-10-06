Жители села в ЗКО приехали на референдум на квадроциклах и мотоциклах

Брутальная процессия на квадроциклах и мотоциклах проехала по улицам села Мичурино района Байтерек в ЗКО. Конечная цель у них была одна — участок референдума, расположенный в этом населенном пункте. Так необычно жители села решили проголосовать на референдуме.

Скорость и рев мотора — их слабость. Со своими “железными конями” они не расстаются все свободное время. И в день референдума не стали отказываться от любимого занятия. Жители села Мичурино выбрали экстравагантный способ добраться до своего участка.

- Проголосовали и дальше колесить по бездорожью. Выходные обычно так проводим, — поделился один из мотоциклистов.

Мощный транспорт привлек внимание других граждан, пришедших проголосовать. Кто-то даже пытался сфотографироваться на их фоне. Однако, как отметили квадроциклисты, главное для них было принять участие в голосовании.

- Участие в референдуме важно для каждого из нас, — добавил другой участник процессии.

Автор Дана Дюсекенова