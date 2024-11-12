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Социум

Жители Зачаганска выберут себе акима 1 декабря

1 декабря в поселке Зачаганск пройдут выборы акима. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, в этот день будут функционировать 23 избирательных участка.
Арайлым Усербаева
Жители Зачаганска выберут себе акима 1 декабря

1 декабря в поселке Зачаганск пройдут выборы акима. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, в этот день будут функционировать 23 избирательных участка. На сегодня зарегистрированы три кандидата. Это:

  1. Сарсенов Алибек Уренович,1964 года рождения, безработный, проживает в городе Уральск Западно-Казахстанской области, самовыдвиженец;
  2. Аубекеров Аккали Умбеткалиевич,1963 года рождения, аким поселка Зачаганск Западно-Казахстанской области, проживает в городе Уральск, самовыдвиженец;
  3. Сумкина Татьяна Анатольевна, 1967 года рождения, заместитель акима поселка Круглоозерный Западно-Казахстанской области, проживает в селе Серебряково Западно-Казахстанской области, самовыдвиженец.

По словам Мухтара Давлетжанова, в данный момент уже идет предвыборная агитация. Избирательные участки уже получили списки избирателей. Новоизбранный аким будет занимать эту должность в течение последующих пяти лет. 

– Через четыре дня они уже приступят к раздаче пригласительных. Кандидаты параллельно занимаются предвыборной агитацией, вывешивают листовки, публикуют посты в социальных сетях и так далее. Всего в Зачаганске проживают 44 тысячи человек с правом голоса, - отметил Мухтар Давлетжанов.

Стоит отметить, что ещё два человека, подавших свои кандидатуры по собственному желанию, снялись с предвыборной кампании. Это Асылжан Хайруллин и Куат Ерсайынов. Ещё один экс-кандидат Нурболат Сатагулов не соответствовал критериям государственной службы.

Асылжан Хайруллин является действующим работником акимата Зачаганска. Он сообщил, что снял свою кандидатуру «по семейным обстоятельствам». 

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