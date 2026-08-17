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Социум

Преследовал от магазина и ударил в лифте: казахстанка рассказала о пережитом нападении

Неизвестный мужчина преследовал девушку от магазина до подъезда и пнул в лифте. Полиция Астаны оперативно установила и задержала правонарушителя после огласки в соцсетях.
Варвара Тыщенко
Преследовал от магазина и ударил в лифте: казахстанка рассказала о пережитом нападении
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Жительница столицы столкнулась с агрессивным преследованием: неизвестный мужчина проследовал за ней от магазина до самого дома, а при выходе из кабины лифта ударил ее ногой. Подробностями инцидента пострадавшая поделилась в социальной сети Threads, передает Zakon.kz.

По словам горожанки, подозрительную машину она заметила еще по дороге домой - водитель ехал без поворотников, из-за чего ей пришлось изменить привычный путь. Однако мужчина бросил автомобиль, побежал следом и заскочил в подъезд вместе с ней.

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- Я спокойно стояла и удержала лифт, чтобы он зашел. Он агрессивно нажимал на кнопки, и его рука коснулась меня. После этого он начал меня трогать. Он тронул меня два раза, и я сказала ему: "Не трогайте меня, пожалуйста". После этого он специально встал позади меня и ждал момента, когда я выйду, а затем пнул меня. После происшествия я посмотрела записи с камер и увидела, что он специально побежал за мной до лифта и намеренно все это сделал, - рассказала пострадавшая.

Публикация в соцсетях привлекла внимание правоохранительных органов. В Департаменте полиции Астаны сообщили, что провели оперативную проверку и быстро вычислили обидчика.

- По факту совершения мелкого хулиганства в отношении него составлен административный протокол, материал дела направлен в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе столичной полиции.

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