Преследовал от магазина и ударил в лифте: казахстанка рассказала о пережитом нападении

Неизвестный мужчина преследовал девушку от магазина до подъезда и пнул в лифте. Полиция Астаны оперативно установила и задержала правонарушителя после огласки в соцсетях.

Жительница столицы столкнулась с агрессивным преследованием: неизвестный мужчина проследовал за ней от магазина до самого дома, а при выходе из кабины лифта ударил ее ногой. Подробностями инцидента пострадавшая поделилась в социальной сети Threads, передает Zakon.kz.

По словам горожанки, подозрительную машину она заметила еще по дороге домой - водитель ехал без поворотников, из-за чего ей пришлось изменить привычный путь. Однако мужчина бросил автомобиль, побежал следом и заскочил в подъезд вместе с ней.

- Я спокойно стояла и удержала лифт, чтобы он зашел. Он агрессивно нажимал на кнопки, и его рука коснулась меня. После этого он начал меня трогать. Он тронул меня два раза, и я сказала ему: "Не трогайте меня, пожалуйста". После этого он специально встал позади меня и ждал момента, когда я выйду, а затем пнул меня. После происшествия я посмотрела записи с камер и увидела, что он специально побежал за мной до лифта и намеренно все это сделал, - рассказала пострадавшая.

Публикация в соцсетях привлекла внимание правоохранительных органов. В Департаменте полиции Астаны сообщили, что провели оперативную проверку и быстро вычислили обидчика.