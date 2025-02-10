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Происшествия Социум

Жительница Атырау обвинила медиков в смерти 5-летней дочери

Безутешная мать обратилась к президенту.
Арайлым Усербаева
Жительница Атырау обвинила медиков в смерти 5-летней дочери

По словам женщины, неделю назад её 5-летняя дочь Жасмин Нариманкызы поступила на «скорой» в областную детскую больницу. При поступлении у малышки было слабое сердцебиение. 

– Во время осмотра я сама заметила у дочери признаки тахикардии. Врачи не сразу предприняли необходимые меры, сначала возились с кислородом, потом приступили к массажу сердца. Адреналин начали колоть только когда я начала требовать. Почему я должна учить врачей, подсказывать им что делать? В итоге они 2 часа делали эти манипуляции. Дефибриллятор не использовали. Я не выдержала и зашла в палату. Я увидела как моя дочь кусает трубку аппарата ИВЛ, это значит, что она мучилась, боролась за жизнь. Даже тогда никто не принес дефибриллятор. Может его в больнице и вовсе нет, - говорит женщина.

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Женщина уверена, что её дочь можно было спасти. Она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и попросила помощи в справедливом расследовании. 

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что по этому случаю проводится служебная проверка. Иные подробности в ведомстве не сообщили.

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