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Социум

Жительницы ЗКО открыли свое дело на средства АСП

Женщины решили потратить пособие на открытие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гульжайнаш Мутаева открыла свое дело на средства адресной социальной помощи. Жительница села Таловка Жанибекского района Гульжайнаш Мутаева, получив пособия, купила в рассрочку корову с теленком у местного фермера. Радости сельчанки не было предела, когда на личном подворье появился скот. – Когда у нас с мужем не было работы, мы чувствовали себя неловко. Теперь появилась уверенность в завтрашнем дне, – поделилась Гульжайнаш Мутаева. Женщина считает, что если использовать получаемое пособ
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Жительницы ЗКО открыли свое дело на средства АСП
Женщины решили потратить пособие на открытие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Гульжайнаш Мутаева открыла свое дело на средства адресной социальной помощи. Жительница села Таловка Жанибекского района Гульжайнаш Мутаева, получив пособия, купила в рассрочку корову с теленком у местного фермера. Радости сельчанки не было предела, когда на личном подворье появился скот. – Когда у нас с мужем не было работы, мы чувствовали себя неловко. Теперь появилась уверенность в завтрашнем дне, – поделилась Гульжайнаш Мутаева. Женщина считает, что если использовать получаемое пособие с умом, то можно даже начать свой пусть и небольшой собственный бизнес. Такого же мнения и отец четверых детей Нурлыбек Жумагулов из села Куйгенколь. Из-за того, что нет хлева для купленных животных, Нурлыбеку Жумагулову пришлось разместить их в скотном дворе родственников, но он не отчаивается. Планирует летом построить свою кошару. Многодетная мама Жанаргуль Сагадетова из Жанибека также разумно использовала социальную помощь от государства. Кроме того, она получила грант по программе «Бастау Бизнес» от палаты предпринимателей «Атамекен» в размере 505 тысяч тенге для открытия своего бизнеса. По мнению Жанаргуль Сагадетовой, если пособия тратить на повседневные нужды и больше ничего не делать, то их на содержание многодетной семьи может не хватить. Если же помощь от государства использовать разумно, то можно подняться на новый уровень. Напомним, с 1 апреля 2019 года АСП начисляется по-новому. Планировалось обучить основам предпринимательства более 200 человек из числа многодетных и малообеспеченных семей в рамках проекта «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Бастау», свыше 200 лицам предоставить государственные гранты для реализации новых бизнес идей и кредитов из вышеуказанных категорий. В рамках проекта из данной категории 11 человек получили кредиты, 24 людям выданы гранты. В 2019 году в целом по области планируется за счет средств республиканского и местного бюджетов для очередников предоставить порядка 500 квартир, в том числе многодетным семьям более 200 квартир. В школах области учащиеся 1-4 классов и все учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатным горячим питанием, охвачено 56 217 учащихся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Свое дело АСП

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