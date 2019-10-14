Жительницы ЗКО открыли свое дело на средства АСП

Женщины решили потратить пособие на открытие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гульжайнаш Мутаева открыла свое дело на средства адресной социальной помощи. Жительница села Таловка Жанибекского района Гульжайнаш Мутаева, получив пособия, купила в рассрочку корову с теленком у местного фермера. Радости сельчанки не было предела, когда на личном подворье появился скот. – Когда у нас с мужем не было работы, мы чувствовали себя неловко. Теперь появилась уверенность в завтрашнем дне, – поделилась Гульжайнаш Мутаева. Женщина считает, что если использовать получаемое пособ