Жительницу ЗКО заставили опровергнуть клевету в WhatsApp

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Обычная перепалка в WhatsApp-чате жилого комплекса закончилась судебным разбирательством. Жительница ЖК "Каминный" в районе Бәйтерек публично обвинила соседей в том, что они якобы воруют бюллетени и подделывают подписи. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Задетые за живое соседи не стали терпеть клевету, зафиксировали переписку у нотариуса, заказали лингвистическую экспертизу и пошли в суд защищать свою честь и достоинство.

На заседании женщина не отрицала, что писала эти сообщения, но никаких доказательств "преступлений" соседей предоставить так и не смогла. Судья напомнил: свобода слова не означает право распространять ложные обвинения и выдавать беспочвенные домыслы за личное мнение.

В итоге суд частично удовлетворил иск. Теперь женщине придется опубликовать официальное опровержение в тех самых общедомовых чатах "Паркинги" и "Каминный - Собственники" в течение трех дней после того, как решение вступит в силу. Кроме того, ей назначили выплату судебных расходов пострадавшим соседям.

Правда, часть высказываний суд всё же признал просто "субъективным мнением" и не стал за них наказывать женщину. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.