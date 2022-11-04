- В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ «алюминий фосфид», из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и её мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека, другой человек потерял свою жену и дочь, - говорится в сообщении.Прокуроры просят для дезинсекции обращаться за помощью в специализированные организации, а также обязательно предупреждать соседей. Ранее, в 2019 году после травли клопов соседями трое детей были госпитализированы в больницу с токсикологическим отравлением. Один из них скончался, не приходя в сознание. В 2021 году женщина использовала яд «Квикфос» для обработки квартиры против клопов, не предупредив соседей. В результате скончались мать и её 10-месячный ребёнок, ещё несколько жильцов госпитализировали. Суд приговорил её к шести годам лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Жителя Мангистау осудили за смерть двух человек после дезинсекции
Он обработал квартиру опасным для жизни ядом. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что местный житель приговорен к пяти годам лишения свободы за нарушение санитарных правил. Он предложил знакомой провести дезинсекцию от насекомых в её квартире. Для этого он использовал опасный для жизни яд первой категории «Квикфос», который запрещён к применению на территории Казахстана. - В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ «алюминий фосфид», из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и её мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного челов