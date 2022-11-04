Жителя Мангистау осудили за смерть двух человек после дезинсекции

Он обработал квартиру опасным для жизни ядом. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что местный житель приговорен к пяти годам лишения свободы за нарушение санитарных правил. Он предложил знакомой провести дезинсекцию от насекомых в её квартире. Для этого он использовал опасный для жизни яд первой категории «Квикфос», который запрещён к применению на территории Казахстана. - В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ «алюминий фосфид», из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и её мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного челов