Жителям ЗКО предложили доставку документов из ЦОНа за 7 тысяч тенге

Жителям ЗКО больше не нужно ездить за готовыми документами в спецЦОН - их привезут прямо по указанному адресу. Областной филиал "Правительства для граждан" запустил курьерскую доставку, чтобы сэкономить время горожан. Об этом рассказал заместитель директора филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Аскар Сандыбаев.

Что можно получить курьером:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт);

государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ).

Как заказать доставку:

Зайдите в мобильное приложение "ЦОН".

Откройте раздел "спецЦОН" и выберите вкладку "Доставка документов".

Заполните необходимые данные и оформите заявку.