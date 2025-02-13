Ухо отрезали мужчине во время потасовки в Уральске

Жителю Уральска во время потасовки отрезали ухо. За это обидчику придется выплатить 1 млн тенге, а еще понести уголовное наказание в виде лишения свободы.

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который во время потасовки отрезал ухо своему оппоненту. Дело рассмотрели в суде по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2024 года в 02:00 мужчина решил отдохнуть в кафе. Там он увидел знакомого, который выпивал с друзьями. Он подошёл с ним поздороваться, а тот предложил присоединиться к ним. Позже между знакомыми произошёл конфликт. Они вышли на улицу и завязалась драка.

— Во время потасовки подсудимый побежал в сторону автомойки. Он вошёл в открытую дверь и взял со стола кухонный нож. Когда уже вышел, то увидел, что в его сторону бежит его знакомый с двумя мужчинами. Он замахнулся на него. В это время его руку задержал один из них, и он замахнувшись, отрезал ему левое ухо, — сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Потерпевший предъявил гражданский иск подсудимому о возмещении морального вреда в размере 10млн тенге и материального ущерба в размере 40 000 тенге.

Государственный обвинитель поддержал в полном объёме предъявленное обвинение. Потерпевший просил в части меры наказания оставить на усмотрение суда. Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и приговорил выплатить моральный вред в размере 1 000 000 тенге и материальный ущерб в размере 40 000 тенге. А также назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.