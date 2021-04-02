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Социум COVID-19

ЗКО в «красной» зоне: какие объекты будут работать в выходные

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача введены ограничения на работу ТРЦ, рынков и фитнес-центров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно последним изменениям в постановлении главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, многие объекты области переходят на режим работы согласно критериям «красной» зоны. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 17 дней ЗКО находится в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внима
Арайлым Усербаева
ЗКО в «красной» зоне: какие объекты будут работать в выходные
Согласно последнему постановлению главного санитарного врача введены ограничения на работу ТРЦ, рынков и фитнес-центров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно последним изменениям в постановлении главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, многие объекты области переходят на режим работы согласно критериям «красной» зоны. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 17 дней ЗКО находится в "красной" зоне.
В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты
В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты
  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
обьекты коронавирус Постановление

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