ЗКО в «красной» зоне: какие объекты будут работать в выходные

Согласно последнему постановлению главного санитарного врача введены ограничения на работу ТРЦ, рынков и фитнес-центров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно последним изменениям в постановлении главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, многие объекты области переходят на режим работы согласно критериям «красной» зоны. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 17 дней ЗКО находится в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внима