В эти отмечается 85-летие района Байтерек. Согласно данным районного акимата в социальной сети Instagram, значимая дата отмечается обширно: прошли множество праздничных мероприятий, выставок и спортивных состязаний. Одним из зрелищных мероприятий стал кокпар, традиционная конноспортивная игра. В соревнованиях участвовали команды не только из ЗКО, но и из Актюбинской, Атырауской областей.

Не обошлось и без происшествий. 28 сентября во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами получили травмы. Факт подтвердили в областном департамент полиции. Однако стражи порядка заверили, что нарушения общественного порядка не было.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали позже рассказать о состоянии пострадавших.