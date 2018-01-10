Иллюстративное фото с сайта densaulyk.kz По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, рост заболеваемости гриппом ожидается в феврале. Таким образом, в течение января во всех поликлиниках Атырауской области школьники будут иметь возможность получить вакцину против гриппа. - C начала года в области зарегистрировано 497 случаев острой респираторной вирусной инфекции, поэтому самой эффективной защитой против гриппа на сегодня является вакцинация. Прививка защитит от смертельного исхода вследствие заражения вирусом гриппа, а в случае заболевания у привитых смягчается клиническое течение болезни, - рассказала главный эпидемиолог областного управления здравоохранения Гульжамал ТАУБАЕВА. Отметим, что согласно данных эпидемиологического наблюдения из числа заболевших около 80% составляют лица, не привитые против гриппа. Всего за осенне-зимний период в регионе от гриппа было привито 61 516 человек.