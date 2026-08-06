Скидки на игры и бесплатные подарки: как аферисты обманывают детей в Казахстане

В период летних каникул школьники проводят в сети гораздо больше времени, чем обычно. Этим активно пользуются интернет-мошенники. Их главная цель - через ребенка получить доступ к банковским картам и сбережениям родителей, предупреждают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Аферисты орудуют в мессенджерах, соцсетях, на видеоплатформах и в онлайн-играх. Детям предлагают легкий заработок, бесплатные игровые предметы, бонусы или участие в конкурсах.
Основные схемы обмана:
- Фальшивые призы. Ребенку пишут о "выигрыше" и просят перейти по ссылке либо ввести данные маминой или папиной карты.
- Взлом аккаунтов знакомых. Злоумышленники пишут от лица друзей, родственников или известных блогеров с просьбой перевести деньги или назвать SMS-код.
- Опасные приложения. Под видом взломанных игр «без рекламы» детям дают скачать вирусы, открывающие доступ к устройству.
- Сайты-двойники. Фишинговые страницы популярных игровых платформ собирают персональные и банковские данные.
- Сбор геопозиции. Подозрительные программы запрашивают доступ к фото, контактам и локации, чтобы составить профиль семьи для дальнейших атак.
Наибольшую опасность представляют смартфоны, к которым привязаны родительские банковские карты или финансовые приложения.
Как уберечь семейный бюджет:
- Установите на гаджеты антивирус и программы родительского контроля.
- Скачивайте любые приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).
- Запретите программам лишний доступ к геопозиции и контактам.
- Объясните ребенку, что никому и никогда нельзя передавать коды из SMS, пароли и данные карт.
Договоритесь со школьником: при любом подозрительном звонке или предложении в сети он должен сразу рассказать об этом вам.