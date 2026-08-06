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Происшествия Социум

Скидки на игры и бесплатные подарки: как аферисты обманывают детей в Казахстане

Аферисты орудуют в мессенджерах, соцсетях, на видеоплатформах и в онлайн-играх.
Арайлым Усербаева
Скидки на игры и бесплатные подарки: как аферисты обманывают детей в Казахстане
Изображение сгенерировано ИИ

В период летних каникул школьники проводят в сети гораздо больше времени, чем обычно. Этим активно пользуются интернет-мошенники. Их главная цель - через ребенка получить доступ к банковским картам и сбережениям родителей, предупреждают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Аферисты орудуют в мессенджерах, соцсетях, на видеоплатформах и в онлайн-играх. Детям предлагают легкий заработок, бесплатные игровые предметы, бонусы или участие в конкурсах.

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Основные схемы обмана:

  • Фальшивые призы. Ребенку пишут о "выигрыше" и просят перейти по ссылке либо ввести данные маминой или папиной карты.
  • Взлом аккаунтов знакомых. Злоумышленники пишут от лица друзей, родственников или известных блогеров с просьбой перевести деньги или назвать SMS-код.
  • Опасные приложения. Под видом взломанных игр «без рекламы» детям дают скачать вирусы, открывающие доступ к устройству.
  • Сайты-двойники. Фишинговые страницы популярных игровых платформ собирают персональные и банковские данные.
  • Сбор геопозиции. Подозрительные программы запрашивают доступ к фото, контактам и локации, чтобы составить профиль семьи для дальнейших атак.

Наибольшую опасность представляют смартфоны, к которым привязаны родительские банковские карты или финансовые приложения.

Как уберечь семейный бюджет:

  • Установите на гаджеты антивирус и программы родительского контроля.
  • Скачивайте любые приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).
  • Запретите программам лишний доступ к геопозиции и контактам.
  • Объясните ребенку, что никому и никогда нельзя передавать коды из SMS, пароли и данные карт.

Договоритесь со школьником: при любом подозрительном звонке или предложении в сети он должен сразу рассказать об этом вам.

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