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Социум COVID-19

100 человек за сутки заразились коронавирусной инфекцией в Атырауской области

В области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондентпортала"Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - 68 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 12 заболевших с месторождения Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 4 жителей Жылыойского района, 1 жителя Кызылкугинского района, у
Арайлым Усербаева
100 человек за сутки заразились коронавирусной инфекцией в Атырауской области
В области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондентпортала"Мой ГОРОД".
42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО
42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - 68 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 12 заболевших с месторождения Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 4 жителей Жылыойского района, 1 жителя Кызылкугинского района, у 7 жителей Индерского района, у 3 жителей Курмангазинского района и 4 жителей Махамбетского района и 1 жителя Исатайского района. Заболевание у 44 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 56 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от COVID-19 выздоровели 28 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 414 пациентов, в модульной больнице - 175, в районных инфекционных стационарах - 46. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 263. Отметим, что Атырауская область по темпам распространения коронавирусной инфекции расположена в «красной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
заражение коронавирус

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