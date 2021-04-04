100 человек за сутки заразились коронавирусной инфекцией в Атырауской области

В области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондентпортала"Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - 68 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 12 заболевших с месторождения Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 4 жителей Жылыойского района, 1 жителя Кызылкугинского района, у