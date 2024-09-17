11 человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Уральске

ДТП произошло 17 сентября в 09:20 утра на пересечении улиц Алаш и Светлая. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись маршрутный автобус №1 марки Газель Next и Nissan Teana.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров Nissan Teana, а также 8 пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и ДЧС, - сообщили в полиции.

Руководитель автобусного парка ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир Юркевич сообщил, что, по предварительной информации, водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения.

– Мы сами пока толком ничего не знаем. «Скорых» много было, больше 10. Водителя маршрутки повезли в наркологию на освидетельствование. Водителя легковой машины забрали в больницу. С правой стороны пришлось вырезать машину, чтобы достать человека. Всех забрали. Со слов водителя автобуса, он ехал по своей полосе, водитель легковой машины вылетел на встречную полосу. Говорит, скорость была большая. Вместимость ГАЗели - 18 человек. Все наши водители проходят предрейсовый осмотр, - рассказал Владимир Юркевич.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали позже предоставить информацию о состоянии пострадавших.





Фото Медета Медресова