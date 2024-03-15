Деньги на отстрел и отлов сайги из бюджета не выделялись — министр экологии РК

— У меня сегодня на приеме были сельхозпроизводители, которые с болью говорили, что за последние три года у них сократилось поголовье скота. Из-за количества сайги ослабла кормовая база. В прошлом году мы получили результаты научных работ в виде биообоснования, после провели работы по регулированию сайги. Регулированию подлежало 337 тысяч голов. В виду отсутствия опыта, оказывается уже 40 лет мы не занимались промысловой охотой и теперь пришлось восстанавливать историческую память и общаться с теми, кто работал в то время, — рассказал Ерлан Нысанбаев.

— Сайга окупила себя сама. Мы установили цену и сдавали на мясокомбинаты. Закладывали расходы, чтобы обеспечить регулирование: это бензин, заработная плата. С республиканского бюджета, мы ни копейки не брали, — пояснил Ерлан Нысанбаев.

— Мясокомбинаты, которые принимали мясо сайги, были заинтересованы в продаже. Знаю, что у них закупали мясо бизнесмены и их реализовали. В центральном Казахстане появились два мясоперерабатывающих завода под Астаной и в Тургае. Стандарты по переработке приняты. Насколько я знаю, многие рассматривают вопросы по переработке, — заключил министр.

