— После поручения главы государства, мы целый месяц с акиматами обсуждали проекты. Поднимали вопросы: достаточно ли площадок или контейнеров для сбора? Достаточно ли техники? Достаточно ли мощностей и мусоросортировочных линий? Если нет, нужно докупить, установить в каждой области и в каждом населенном пункте. Объемы настолько велики, что нужно строить мусоросортировочные заводы, — пояснил министр экологии РК.

— Деньги предоставляются по линии «Жасыл Даму». Это средства утильсбора. Как раз они законодательно предназначены для этих целей. Деньги выделяют со ставкой вознаграждения 3%, срок заключения займа от 3 до 15 лет с каникулами на время строительства, но не более двух лет. Условия хорошие и отрадно видеть, что бизнес проявляет большой интерес к мусору. Если мы говорим, что в Европе мусор является ценным сырьем, то и у нас пришло время к такому пониманию. На первом этапе рассматриваем крупные города, областные и районные центры, — пояснил Ерлан Нысанбаев.

— У нас был единственный завод-монополист по утилизации автотранспорта. Начато строительство завода по утилизации в Костанае. На сегодняшний день оба завода в госсобственности. Скажу так, утилизацией автомобильного транспорта будут заниматься те, у кого есть на это соответствующее разрешение на сбор и переработку черного металла. По стране насчитывается таких 196 предприятий. Среди них не все занимаются этим бизнесом, — заключил министр.

Сортировка (1 проект на сумму 200 миллионов тенге, мощностью 25 тысяч тонн в год), ТОО «АксайТазаСервис»;

Модернизация оборудования по переработке (2 проекта на сумму 117,8 миллиона тенге), ТОО «Туранпромресурс», ИП «Усенова А.М.»;

Приобретение мусоровозов (2 проекта на приобретение 9 мусоровозов), ТОО «АксайТазаСервис» и ТОО «ОралТазаСервис».

Сегодня, 15 марта, в Западно-Казахстанскую область прибыл министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев. После встречи с населением, он ответил на вопросы журналистов. Также рассказал о переработке бытовых отходов. Ерлан Нысанбаев отметил, что проблема переработки мусора серьезная и её надо решать.Он отметил, что со специалистами они подобрали 94 проекта на сумму 232 миллиардов тенге, из них 46 миллиардов тенге — частные инвестиции.Министр отметил, что оба существующих завода РК по утильсбору в рамках уголовного дела передали в государственную собственность.В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК озвучили проекты по ЗКО: