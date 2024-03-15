Выступая на третьем заседании Национального курултая, Токаев заявил, что еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни казахстанцев является наличие собственного жилья. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
– С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать семь процентов. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа, - заявил Президент.
По словам главы государства, внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье.
Заседание Национального курултая проходит в Атырау.