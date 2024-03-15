В Атырау сим-карта от мобильного телефона попала в дыхательные пути шестимесячной девочки. Но благодаря оперативности врачей Атырауской областной станции скорой медицинской помощи малышка осталась жива, сообщает AtyrauPress.

Ребенок, находясь рядом с мамой, начала внезапно покашливать. Мама малышки сразу же позвонила в «Скорую» и пожаловалась, что дочка что-то проглотила и задыхается. Диспетчер моментально перевела звонок на пульт врача-консультанта.

- Врач-консультант Гульназ Кырыкбаева проконсультировала родственников ребенка по оказанию пошаговых действий методом «Удержание звонка» по алгоритму. Благодаря врачу-консультанту, которая по телефону руководила оказанием первой помощи, была спасена жизнь ребенка. По четкой инструкции врача по телефону родственники самостоятельно вытащила инородное тело, - рассказала заместитель директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаева.

После к месту вызова подъехала бригада «103», чтобы оказать дальнейшую помощь.