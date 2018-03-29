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Социум

1145 земельных участков выдадут уральцам под ИЖС

Земельные участки, расположенные в Круглоозерновском поселковом округе, начнут выдавать после подведения к ним инженерных коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, на сегодняшний день ведется выделение денег из бюджета на разработку ПСД. - План микрорайона мы разработали, теперь надо сделать проектно-сметную документацию. Сейчас на это мы ищем средства. Начало строительства планируется на первое полугодие 2019 года. В новом ПДП планируется не только построить дороги и подвести электричество, газ и воду,
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1145 земельных участков выдадут уральцам под ИЖС
Земельные участки, расположенные в Круглоозерновском поселковом округе, начнут выдавать после подведения к ним инженерных коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, на сегодняшний день ведется выделение денег из бюджета на разработку ПСД. - План микрорайона мы разработали, теперь надо сделать проектно-сметную документацию. Сейчас на это мы ищем средства. Начало строительства планируется на первое полугодие 2019 года. В новом ПДП планируется не только построить дороги и подвести электричество, газ и воду, но и построить социальные объекты - школу, детский сад и больницу, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Всего в очереди на получение участка под ИЖС в Уральске состоят более 71 тысячи человек.
Земля ИЖС

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