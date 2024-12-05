Где бесплатно покататься на коньках в Уральске этой зимой

Как сообщили в акимате Уральска, этой зимой в городе зальют 12 катков. На 9 из них можно будет кататься бесплатно. Ледяные площадки будут платными на стадионе «Жастар» (ранее назывался «Юность»), в посёлке Деркул по адресу Даля, 7/3 и на площади Первого президента

Как сообщили в акимате Уральска, этой зимой в городе зальют 12 катков. На 9 из них можно будет кататься бесплатно. Ледяные площадки будут платными на стадионе «Жастар» (ранее назывался «Юность»), в посёлке Деркул по адресу: Даля, 7/3 и на площади Первого президента.

Бесплатные катки зальют при соответствующих погодных условиях по следующим адресам:

проспект Назарбаева, 203;

микрорайон Строитель, 29;

улица Ларина,10;

улица Курмангазы,150;

5-ый микрорайон, двор домов №4 и №7;

посёлок Зачаганск, микрорайон Балауса, пересечение улиц Калменова и Жумыр Калыш;

улица Матросова, 52-54;

район Птицефабрики, улица Коктобе, 39;

микрорайон Конаева, 66.

Ранее компания по страхованию жизни Freedom Life опубликовала информацию о стоимости зимних развлечений в Казахстане на сезон 2023-2024 года. По данным исследования, катание на коньках для взрослых обходилось от 1 000 до 5 000 тенге, в зависимости от местоположения. Цена разового абонемента на дневное катание на лыжах и сноуборде варьировалась от 1 500 до 11 400 тенге, а стоимость спуска с ледяных горок на ватрушках или баллонах (тюбингах) — от 1 500 до 3 500 тенге. Также специалисты компании проанализировали изменения цен на зимние виды отдыха за последние пять лет.