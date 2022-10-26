12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске

Полицейским удалось задержать юного преступника. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что случай произошёл ночью 15 октября. 12-летний подросток в посёлке Зачаганск возле дома на улице Валиханова угнал Toyota Camry и врезался на ней в столб. Ущерб оценён в 6,5 миллионов тенге. Угонщика вскоре задержали и вернули авто владельцу. Позже выяснилось, что мальчик угнал машину своего двоюродного брата. На родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним о похожем случае. В августе 2018 года восьмиле