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Социум

12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске

Полицейским удалось задержать юного преступника. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что случай произошёл ночью 15 октября. 12-летний подросток в посёлке Зачаганск возле дома на улице Валиханова угнал Toyota Camry и врезался на ней в столб. Ущерб оценён в 6,5 миллионов тенге. Угонщика вскоре задержали и вернули авто владельцу. Позже выяснилось, что мальчик угнал машину своего двоюродного брата. На родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним о похожем случае. В августе 2018 года восьмиле
Кристина Кобина
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
Полицейским удалось задержать юного преступника.
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что случай произошёл ночью 15 октября. 12-летний подросток в посёлке Зачаганск возле дома на улице Валиханова угнал Toyota Camry и врезался на ней в столб. Ущерб оценён в 6,5 миллионов тенге. Угонщика вскоре задержали и вернули авто владельцу. Позже выяснилось, что мальчик угнал машину своего двоюродного брата. На родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним о похожем случае. В августе 2018 года восьмилетний Николай за неделю угнал три машины в Уральске. Вечером шестого августа ему приглянулась Suzuki. По пути он зацепил Lada Granta. Тогда ребёнок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Далее уже девятого августа Коля совершил очередной угон - он выбрал Toyota, которая стояла неподалеку от магазина. На ней он врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль Hyundai и въехал в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трёх случаях никто не пострадал. Полицейские тогда заявили, что проведут психиатрическую экспертизу ребёнка, а родителей привлекут к административной ответственности. Позже выяснилось, что мальчик учится в школе на отлично. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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