12 машин застряли в снегу на дороге Сарыозек – Коктал

Спасатели эвакуировали 19 человек. Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Жетысу сообщили, что вызов поступил в 20:10 22 ноября. На дороге Сарыозек - Коктал в снежном заносе застряли 12 легковых машин, в которых находились 19 человек. - На место происшествие незамедлительно выехало дежурное подразделение ДЧС из села Сарыозек на снегоболотоходе. На месте шёл обильный снегопад, была штормовая метель, - рассказали спасатели. Из 19 спасённых, четырёх разместили в пункте обогрева. Водителей в связи с ухудшением погодных условий просят воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила безопа