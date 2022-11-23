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Происшествия

12 машин застряли в снегу на дороге Сарыозек – Коктал

Спасатели эвакуировали 19 человек. Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Жетысу сообщили, что вызов поступил в 20:10 22 ноября. На дороге Сарыозек - Коктал в снежном заносе застряли 12 легковых машин, в которых находились 19 человек. - На место происшествие незамедлительно выехало дежурное подразделение ДЧС из села Сарыозек на снегоболотоходе. На месте шёл обильный снегопад, была штормовая метель, - рассказали спасатели. Из 19 спасённых, четырёх разместили в пункте обогрева. Водителей в связи с ухудшением погодных условий просят воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила безопа
Дана Рахметова
12 машин застряли в снегу на дороге Сарыозек – Коктал
Спасатели эвакуировали 19 человек.
Из-за сильной метели закрыли трассу Уральск - Саратов
Из-за сильной метели закрыли трассу Уральск - Саратов
Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Жетысу сообщили, что вызов поступил в 20:10 22 ноября. На дороге Сарыозек - Коктал в снежном заносе застряли 12 легковых машин, в которых находились 19 человек.
- На место происшествие незамедлительно выехало дежурное подразделение ДЧС из села Сарыозек на снегоболотоходе. На месте шёл обильный снегопад, была штормовая метель, - рассказали спасатели.
Из 19 спасённых, четырёх разместили в пункте обогрева. Водителей в связи с ухудшением погодных условий просят воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила безопасности и не пренебрегать SMS от службы «112». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
метель Жетысу

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