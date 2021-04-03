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Социум

12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги

Такую сумму удалось вернуть потребителям в 2020 году. В 2021 году вернули шесть миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент по защите прав потребителей стал отдельным государственным органом в 2019 году. По словам руководителя департамента Эльмиры Киматовой, их ведомство рассматривает жалобы людей касательно не качественных товаров и услуг, а именно помогают вернуть деньги либо произвести обмен. В 2020 году в их ведомство поступило 220 письменных обращений, на Telegram-бот поступило 68 обращений, 178 человек предпочли прийти на ли
Арайлым Усербаева
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
Такую сумму удалось вернуть потребителям в 2020 году. В 2021 году вернули шесть миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент по защите прав потребителей стал отдельным государственным органом в 2019 году. По словам руководителя департамента Эльмиры Киматовой, их ведомство рассматривает жалобы людей касательно не качественных товаров и услуг, а именно помогают вернуть деньги либо произвести обмен. В 2020 году в их ведомство поступило 220 письменных обращений, на Telegram-бот поступило 68 обращений, 178 человек предпочли прийти на личный прием, на телефон горячей линии обратились 298 человек. – В общей сложности за 2020 год по результатам рассмотрения обращений было оказано содействие в возврате потребителям денежных средств в размере 12 миллионов тенге. Здесь мы не говорим о замене товара, это только возврат денег. В 2019 году нам запретили проверять субъекты малого бизнеса, но мы успели провести одну проверку магазина Fix price, это российская компания, которая продвигает свой бренд на территории РК. Мужчина купил кошачий корм за 83 тенге, на следующий день он решил вернуть свои деньги за товар. В течение 14 дней потребитель имеет на это право, если товар не был в применении. Продавцы магазина попросили предоставить удостоверение личности, мужчина отказался предоставлять им персональные данные. Тогда магазин отказался делать возврат товара. Он пришел к нам, мы открыли проверку по факту отказа в возврате денег и субъект был привлечен к административной ответственности. При первом правонарушении субъекту предпринимательства делается предупреждение, а при повторном правонарушении выписывается штраф, - сообщила Эльмира Киматова. К слову, размеры штрафа разные - малый бизнес привлекается к штрафу в размере 20 МРП, средний бизнес - к 30 МРП, крупный бизнес - к 50 МРП. По словам Эльмиры Киматовой, департамент вправе обращаться в суд, если  нарушены права более 10 потребителей. В качестве примера она привела дело мебельщика, который брал деньги с людей за изготовление мебели и пластиковых окон, но услугу так и не оказывал. – К нам обратились 14 человек с жалобой на директора ТОО "Самер" Самата Жуманова. Он не выполнял договорные обязательства, при этом брал предоплату. В октябре мы направили исковое заявление, 4 декабря вышло решение суда о расторжении договора и о возврате денег. Предприниматель обязан вернуть деньги 14 потребителям в размере 1,7 миллиона тенге. На сегодняшний день он частично возвращает деньги своим клиентам, - рассказала Эльмира Киматова. Стоит отметить, что за первый квартал 2021 года уже рассмотрено 76 письменных обращений, на телеграм-бот поступило 10 обращений, 68 человек пришли на прием, 81 житель ЗКО позвонил на телефон горячей линии. – Мы помогли потребителям вернуть деньги в размере более 6 миллионов тенге. Мы провели четыре проверки в отношении четырех субъектов крупного бизнеса: две проверки магазина Sulpak и по одной проверке магазинов Alser и Technodom. Три проверки завершились, по итогам они были привлечены к ответственности, двое оштрафованы, один получил предупреждение, - заключила Эльмира Киматова.
Как обратиться в Депаратамент по защите прав потребителей ЗКО? - Портал электронного правительства е.gov -Telegram bot: @kzpp_bot -Единая Информационная Система www.e-tutynushy.kz -Instagram - Dzpp_zko -Электронная почта- dzpp.zko@mti.gov.kz e.kimatova@mti.gov.kz -Прием граждан- г.Уральск, ул. Сарайшык 44/2 каб 303,305,306 -Телефон «Горячей линии»- 8(711)2 50-00-44
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товар потребитель

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