12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги

Такую сумму удалось вернуть потребителям в 2020 году. В 2021 году вернули шесть миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент по защите прав потребителей стал отдельным государственным органом в 2019 году. По словам руководителя департамента Эльмиры Киматовой, их ведомство рассматривает жалобы людей касательно не качественных товаров и услуг, а именно помогают вернуть деньги либо произвести обмен. В 2020 году в их ведомство поступило 220 письменных обращений, на Telegram-бот поступило 68 обращений, 178 человек предпочли прийти на ли