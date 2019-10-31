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Социум

12 студентов из ЗКО заняли призовые места на международном конкурсе

На международном конкурсе участвовали представители из 16 стран мира, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 студентов музыкального колледжа имени Курмангазы с 25 по 27 октября участвовали в международном конкурсе искусств, который проходил в городе Алматы. В конкурсе принимали участие представители из 16 стран мира, среди которых Британия, Германия, Турция, Россия, Украина, Казахстан, Испания. По словам руководителя группы Бахтияра Жаксымбетова, студенты участвовали в категории декоративно-прикладное искусство и дизайн. – Конкурс был организован на высшем уровне. Участники были серьез
Арайлым Усербаева
12 студентов из ЗКО заняли призовые места на международном конкурсе
На международном конкурсе участвовали представители из 16 стран мира, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 студентов музыкального колледжа имени Курмангазы с 25 по 27 октября участвовали в международном конкурсе искусств, который проходил в городе Алматы. В конкурсе принимали участие представители из 16 стран мира, среди которых Британия, Германия, Турция, Россия, Украина, Казахстан, Испания. По словам руководителя группы Бахтияра Жаксымбетова, студенты участвовали в категории декоративно-прикладное искусство и дизайн. – Конкурс был организован на высшем уровне. Участники были серьезно настроены, каждую работу, представленную на конкурсе я бы назвал шедевром. Все участники были сильными, которые являются студентами зарубежных и отечественных учебных заведений и свободными художниками. Но и наши студенты были не из робкого десятка. Мы были вполне уверены в себе, ведь на подготовку к конкурсу у нас ушло немало времени, да и опыт участия в международных конкурсах у нас был. Мы поехали туда за победой. Студенты участвовали в творческих соревнованиях по хореографии, вокалу, театральному, инструментальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству. По последним направлениям на суд жюри свое творчество предоставили более 100 конкурсантов, среди которых были и студенты нашего музыкального колледжа отделения "декоративно-прикладного искусства и дизайна", - рассказал Бахтияр Жаксымбетов. Стоит отметить, что работу студентов оценивали деятели культуры, специалисты национального музея имени А.Кастеева и педагоги национальной академии имени Т.Жургенова. По результатам конкурса гран-при завоевали студенты музыкального колледжа имени Курмангазы Думан Ильясов и Бексултан Болатов. – Призовые первые места достались Аиде Рамазановой, Эльдару Калиеву, Аслану Отегену и Марату Мизамову. Вторые места заняли Альбина Кажиахметова, Карина Жайлибаев и Нурторе Ракым. На третьем месте расположились Диана Мусагалиева, Асель Мендибай и Мерей Нигметуллина. Для участников были организованы походы в горы, посещение национально-культурных и учебных центров в сфере искусства, - говорит руководитель группы. Победители были награждены дипломами и медалями. Кроме этого студентов пригласили принять участие в другом международном конкурсе, который будет проходить в январе 2020 года в городе Санкт-Петербург. Напомним, студенты музыкального колледжа имени Курмангазы уже занимали призовые места на международных конкурсах.
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