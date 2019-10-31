12 студентов из ЗКО заняли призовые места на международном конкурсе

На международном конкурсе участвовали представители из 16 стран мира, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 студентов музыкального колледжа имени Курмангазы с 25 по 27 октября участвовали в международном конкурсе искусств, который проходил в городе Алматы. В конкурсе принимали участие представители из 16 стран мира, среди которых Британия, Германия, Турция, Россия, Украина, Казахстан, Испания. По словам руководителя группы Бахтияра Жаксымбетова, студенты участвовали в категории декоративно-прикладное искусство и дизайн. – Конкурс был организован на высшем уровне. Участники были серьез