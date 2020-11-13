Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 13 ноября, в региональной службе коммуникаций ЗКО состоялся брифинг на котором заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова и заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказали о готовности ко второй волне пандемии и нестабильной эпидемиологической ситуации в области. По словам Нурлыбека Мустаева, в области ведется статистика по пневмонии с признаками COVID-19 с 1 августа. - За этот период в области было зарегистрировано 150 случаев, 126 из них с летальным исходом, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Гульнар Абдрахманова отметила, что на 13 ноября в ЗКО было зарегистрировано 7 382 случая коронавирусной инфекции. От заболевания умерло 128 человек. - За прошедшие сутки, 12 ноября, было зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19, за неделю - 240.Темп прироста заболеваемости – 0,61. В четырех карантинных стационарах, открытых при пограничных постах Таскала, Жанибек, Аксай и Сырым, рассчитанных на 185 коек, находятся 28 человек. Дополнительно из резервных инфекционных коек развернуты 16 коек в Бокейординском районе. Итого в семи инфекционных стационарах на 349 коек, функционирующих на базе областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы, а также в Бурлинской, Акжайыкской, Жанибекской, Бокейординской районных больницах и больнице в районе Байтерек, находятся на лечении 117 человек. 8 человек получают лечение на реанимационных койках, - пояснила заместитель руководителя облздрава. Стоит отметить, что по возрасту пациенты распределены следующим образом: с 60 до 80 лет - 8 пациентов, что составляет - 80%, остальные лица старше 80 лет - 20%. Все пациенты имеют сопутствующее заболевание: у шести человек диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, у двух - сахарный диабет, у одного хроническая обструктивная болезнь легких и еще у одного хроническая болезнь почек. На аппарате ИВЛ подключенных нет. Кроме того, подготовлены резервные места на 2028 коек, из них 1253 - инфекционные, 775 - карантинные. По всей области во всех поликлиниках продолжают работать ситуационные центры с графиком с 08:00 до 20:00. Также Гульнар Абдрахманова отметила, что модульная быстровозводимая инфекционная больница будет достроена в конце ноября. Вопрос с кадрами уже решен. Больница рассчитана на 200 коек, 20 из них реанимационные. К слову, в инфекционной больнице будет компьютерная томография и будет ПЦР-диагностика.