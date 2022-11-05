13 человек погибли при пожаре в кафе в российской Костроме

Ещё четверо пострадали, передаёт РИА Новости. Фото: УМЧС России по Костромской области Пожар в кафе «Полигон» в Костроме начался около 2:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, ещё четверо пострадали. Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемого уже задержали, но подробности не сообщаются. К слову, владелец кафе - депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Он обещает помочь семьям погибших при п