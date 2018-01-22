В 2017 году также было отремонтировано два участка трассы Уральск-Атырау протяженностью 81 километр на сумму 1,1 млрд тенге. На эти деньги был сделан ямочный ремонт, были укреплены обочины и устроена разметка. -В 2018 году планируется проведение среднего ремонта 91-километрового участка автодороги Уральск-Атырау. На это выделен 1 млрд тенге. Кроме этого, участок в 9 километров будет отремонтирован методом холодного ресайклинга. На это выделено 290 млн тенге, - сообщил руководитель отдела ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» Мирлан НАСИПОВ. Также дорожники отметили, что в 2018 году планируется начать капитальный ремонт 35-километрового участка автодороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ. Стоимость объекта будет определена после утверждения госзадания. ПСД по капитальному ремонту пункта Сырым на автодороге Самара-Шымкент-граница РФ находится на госэкспертизе. -В 2018 году планируется продолжение проекта по реконструкции автодороги Уральск-Таскала-граница РФ со сдачей в эксплуатацию. Остаток на этот год – 9 млрд тенге, - отметили в АО «НК «Казавтожол».