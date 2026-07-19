Человеческие останки на борту: найден «адский корабль» времен Второй мировой войны (фото)

Исследователи обнаружили у берегов Филиппин обломки японского судна Hōfuku Maru, затонувшего в 1944 году во время Второй мировой войны. На его борту находились около 1,2 тысячи британских и нидерландских военнопленных, большинство из которых погибли, передает МойГород

Об этом сообщает CNN.

Корабль затонул после атаки союзников

По данным историков, 21 сентября 1944 года Hōfuku Maru следовал в составе японского конвоя через Южно-Китайское море. Американская авиация приняла судно за военный транспорт и атаковала его торпедами.

Одна из торпед попала в цель, после чего корабль раскололся на две части и за считанные минуты ушел под воду.

Поиски длились более 80 лет

Фото: German Federal Archive

Точное место гибели судна оставалось неизвестным более восьми десятилетий.

Чтобы найти корабль, специалисты изучили архивные документы Японии и США, провели гидролокационные исследования и выполнили серию технических погружений.

Решающую роль сыграл обнаруженный в 2025 году японский документ с картой маршрута конвоя и подробным описанием атаки. Исследователи сопоставили эти сведения с боевыми отчетами американских летчиков, что позволило значительно сузить район поиска.

В итоге Hōfuku Maru обнаружили у побережья провинции Самбалес на острове Лусон. Судно покоится на глубине около 50 метров.

Чтобы окончательно подтвердить находку, специалисты создали трехмерную модель затонувшего корабля методом фотограмметрии и сравнили ее с сохранившимися чертежами. Размеры и конструкция полностью совпали с характеристиками Hōfuku Maru.

Один из самых известных «кораблей ада»

Во время Второй мировой войны японские власти перевозили военнопленных на транспортных судах без каких-либо специальных опознавательных знаков. Из-за невыносимых условий содержания такие суда получили название «корабли ада» (Hell Ships).

По оценкам историков, через них прошли более 62 тысяч военнопленных. Не менее 19 таких судов были потоплены во время войны, а местонахождение нескольких из них до сих пор остается неизвестным.

Перед погружением исследователи провели гидроакустическое сканирование/Фото: CNN, Kevin Hamdorf

Выжившие пассажиры Hōfuku Maru рассказывали о нечеловеческих условиях в трюмах: острой нехватке питьевой воды и еды, сильной жаре, антисанитарии и переполненных помещениях. Многие заключенные умерли еще до самой атаки — от болезней, истощения и обезвоживания.

Судно признали военным захоронением

Во время обследования обломков исследователи обнаружили человеческие останки. При этом внутрь трюмов они не заходили.

Археологи подчеркивают, что Hōfuku Maru следует рассматривать как военное захоронение, а не как объект для раскопок.

Власти Нидерландов уже заявили, что место гибели судна останется нетронутым из уважения к памяти погибших и их родственников.

Точные координаты корабля не раскрываются, чтобы защитить его от мародеров и несанкционированных погружений. Власти нескольких стран также рассматривают возможность проведения дополнительных памятных мероприятий в честь жертв трагедии.