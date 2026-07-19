Самолет столкнулся с женщиной на параплане в небе (ВИДЕО)

В австрийских Альпах рядом с горой Шмиттенхэ произошло опасное авиационное происшествие. Во время обзорного полета небольшой пассажирский самолет столкнулся с парапланом, в результате чего его купол разорвало практически пополам, передает МойГород

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на опубликованную пострадавшей видеозапись и местные СМИ.

Инцидент попал на камеру самой парапланистки по имени Сабрина. На кадрах видно, как самолет пролетает буквально в нескольких сантиметрах от женщины и задевает купол параплана. После удара конструкция разрывается, а спортсменка начинает стремительно терять высоту.

Фото: depositphotos.com

Запутавшись в стропах, Сабрина пыталась привести в действие запасной парашют. Спустя несколько напряженных секунд ей удалось раскрыть резервный купол, благодаря чему падение удалось замедлить. Несмотря на жесткую посадку, женщина выжила.

По данным австрийского издания Kronen Zeitung, пострадавшую эвакуировали на полицейском вертолете и доставили в ближайший аэропорт. Медики диагностировали лишь незначительные травмы и ушибы.

«Я до сих пор не могу поверить, что сижу здесь и пишу это — и что кроме нескольких неприятных синяков и общих ушибов ничего серьезного не произошло», — рассказала Сабрина.

Фото: depositphotos.com

Как сообщили местные власти, за штурвалом экскурсионного самолета находился 28-летний пилот. После столкновения ему удалось благополучно посадить воздушное судно в аэропорту Целль-ам-Зее, никто из находившихся на борту не пострадал.

Сам пилот заявил, что в сложившейся ситуации избежать столкновения с парапланом было невозможно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.