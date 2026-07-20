Десятки кошек погибли мучительной смертью в запертой квартире Актау

Квартира в одном из домов Актау вновь оказалась в центре жуткой истории. После исчезновения хозяйки в запертом помещении мучительной смертью погибли как минимум десятки кошек, передает Telegram-канал Halyqstan. .

Тревогу первыми забили жители дома. Они заметили, что владелица квартиры № 90 на первом этаже уже несколько месяцев не появляется. Из-за двери тем временем начал распространяться сильный трупный запах. В дверной щели торчали неоплаченные счета за коммунальные услуги. Судя по всему, их никто не забирал уже долгое время.

Попасть в квартиру сразу не удалось. Пожарные проникли внутрь через балконное окно первого этажа и открыли входную дверь изнутри.

Когда участковый вошел в помещение, в подъезд хлынул тяжелый запах разложения. Соседи были уверены, что внутри находится тело хозяйки. Однако вместо женщины обнаружили погибших кошек. Одни животные уже мумифицировались, другие находились на разных стадиях разложения.

По словам жительницы дома Ольги Золотых, квартира оказалась полностью завалена мусором. В комнатах находились десятки плотно завязанных черных пакетов, содержимое которых пока неизвестно. Жильцы опасаются, что в них также могут находиться останки животных. Как рассказывает Ольга Золотых, подобная ситуация уже происходила около семи лет назад.

Тогда хозяйка этой же квартиры также исчезла, оставив кошек запертыми без еды и воды. После вскрытия двери часть выживших животных выбежала на улицу. Чтобы устранить последствия, жильцам пришлось за собственный счет нанимать специализированную компанию. Из квартиры вывезли мусор и мебель, а из-за въевшегося трупного запаха рабочим пришлось полностью демонтировать полы. Спустя некоторое время женщина вернулась и снова начала собирать бездомных кошек. Сколько животных прошло через эту квартиру за последующие годы и сколько из них погибло, сегодня уже никто не знает.

По словам Ольги Золотых, жители неоднократно обращались в полицию, санитарные службы, акимат и другие государственные органы. Однако, утверждают они, проблема так и не была решена. Сейчас хозяйка вновь исчезла. Жители дома требуют полностью очистить квартиру, провести санитарную обработку подъезда и принять меры, чтобы подобная трагедия больше не повторилась. Они опасаются, что антисанитарные условия могут представлять угрозу для здоровья всех жильцов дома.