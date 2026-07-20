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Социум

В Уральске юриста оштрафовали за ложь о том, что его клиент не знает русского языка

В Западно-Казахстанском областном суде наказали представителя истца, которая попыталась затянуть процесс с помощью обмана.
Арайлым Усербаева
В Уральске юриста оштрафовали за ложь о том, что его клиент не знает русского языка
Фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел во время рассмотрения дела судебной коллегией по административным делам. Юрист заявила, что ее клиент не пришел на заседание, так как вообще не владеет языком судопроизводства - русским. Она также добавила, что и иск они написали на русском только потому, что оспариваемый документ был составлен на нем.

Для суда это заявление стало серьезным сигналом: если бы слова юриста подтвердились, это означало бы, что суд первой инстанции грубо нарушил закон, и решение пришлось бы отменять.

Судьи решили тщательно проверить этот факт - и обман тут же вскрылся. Изучив материалы суда первой инстанции, коллегия выяснила, что истец там прекрасно все понимал, спокойно отвечал на русском языке и ни о каком переводчике не просил. Когда самого истца подключили к заседанию по видеосвязи, он без каких-либо затруднений и без помощи переводчика ответил на все вопросы судей на русском языке.

В итоге суд пришел к выводу, что представитель истца намеренно предоставила недостоверные сведения, заставив судей тратить время на лишние проверки и затягивая процесс.

За злоупотребление процессуальными правами и недобросовестное поведение на юриста наложили денежное взыскание в размере 10 МРП (42 420 тенге).

Определение суда уже вступило в законную силу. В суде напомнили, что участники процесса обязаны говорить правду, а подобные меры призваны дисциплинировать юристов и укреплять уважение к закону.

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