Пенсионная реформа: Минтруда сделало важное заявление для казахстанцев

В Казахстане готовится масштабная трансформация пенсионной системы. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, ведомство переходит "к более эффективной и прозрачной модели защиты пенсионных сбережений граждан", при которой государственные гарантии сохранности взносов в ЕНПФ остаются незыблемыми.

Главное новшество связано с законом, подписанным 7 июля 2026 года, который вступит в силу уже в сентябре. Он полностью снимает прежние лимиты: если раньше граждане могли переводить частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) не более половины своих накоплений, то теперь им разрешено передавать в доверительное управление до 100% активов.

В связи со свободой выбора инвестиционной стратегии с 2027 года оптимизируется бюджетная подпрограмма инфляционных выплат при выходе на пенсию.

- Благодаря отмене этого барьера казахстанцы получили абсолютную свободу в управлении своими деньгами и могут самостоятельно определять инвестиционную стратегию - от консервативной до более доходной. В этих условиях автоматическое покрытие инфляционных рисков из государственного бюджета теряет экономическую логику: государственные средства налогоплательщиков не должны покрывать результаты индивидуального выбора частных управляющих компаний. При этом сами УИП несут строгую финансовую ответственность и обязаны восполнять отрицательную разницу за счет собственного капитала. К ним предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы, - пояснили в Минтруда.

Для тех, кто выберет консервативный путь, главным управляющим останется Национальный банк. Законодательство обязывает его обеспечивать долгосрочную реальную доходность.

- Перед Нацбанком стоит четкая цель - превышение доходности пенсионных активов над уровнем инфляции до +1%. Инвестирование активов будет осуществляться на рыночных условиях с высокой диверсификацией, включая качественные зарубежные инструменты, при этом доля валютных активов будет поддерживаться на уровне не менее 30%, - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас рабочая группа при министерстве обсуждает различные международные подходы к модернизации системы (включая модель "4+1", сингапурскую систему и переход на 40-летний трудовой стаж).

- Основная цель модернизации пенсионной системы - гарантировать гражданам непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ, учитывающие трудовой стаж и обеспечивающие замещение утраченного дохода на уровне не менее 40% согласно стандартам Международной организации труда, - отметили в Минтруда.

В министерстве также подытожили, что правительство сосредоточено на создании новой социальной страховой пенсионной компоненты, которая обеспечит пожизненную выплату части общей пенсии независимо от итоговой суммы накоплений вкладчика. В таких реалиях прежний механизм единовременной компенсации по инфляции окончательно утрачивает смысл.

