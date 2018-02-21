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Социум

1,3 млрд тенге выделили для предупреждения ЧС в ЗКО

В 2017 году в Западно-Казахстанской области произошло 64 ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Также в чрезвычайный резерв были заготовлены 83,4 тысячи мешкотары, 165 тонн ГСМ, ПГС, щебень и даже средства на привлечение взрывников. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в 2017 году несколько районов области не выделили деньги на противопожарный период. - Средства на тушение пожаров не были предусмотрены в Жангалинском, Бокейординском, Зеленовском, Таскалинском, Акжайыкском, Сырымском и Казталовском районах. Мы их предупреждали о том, что горючее из резер
gorod
1,3 млрд тенге выделили для предупреждения ЧС в ЗКО
В 2017 году в Западно-Казахстанской области произошло 64 ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Также в чрезвычайный резерв были заготовлены 83,4 тысячи мешкотары, 165 тонн ГСМ, ПГС, щебень и даже средства на привлечение взрывников. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в 2017 году несколько районов области не выделили деньги на противопожарный период. - Средства на тушение пожаров не были предусмотрены в Жангалинском, Бокейординском, Зеленовском, Таскалинском, Акжайыкском, Сырымском и Казталовском районах. Мы их предупреждали о том, что горючее из резервного запаса выдаваться не будет, если ситуация не изменится. В этих районах нет своих пожарных частей, поэтому деньги на случай ЧС должны быть заложены, - заявил начальник ДЧС. - В 2017 году в чрезвычайный резерв области у нас выделено 1,3 млрд тенге - это намного больше, чем в прошлом году. На что акимы всех районов ответили, что в 2018 году такой ситуации не повторится, и деньги на предупреждение ЧС уже заложены в бюджет.
ДЧС ЗКО

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