1,3 млрд тенге выделили для предупреждения ЧС в ЗКО

В 2017 году в Западно-Казахстанской области произошло 64 ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Также в чрезвычайный резерв были заготовлены 83,4 тысячи мешкотары, 165 тонн ГСМ, ПГС, щебень и даже средства на привлечение взрывников. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, в 2017 году несколько районов области не выделили деньги на противопожарный период. - Средства на тушение пожаров не были предусмотрены в Жангалинском, Бокейординском, Зеленовском, Таскалинском, Акжайыкском, Сырымском и Казталовском районах. Мы их предупреждали о том, что горючее из резер