13 незаконных убойных цехов обнаружили казахстанские полицейские

В трех городах полицейские обнаружили незаконные убойные цеха, передает Polisia.kz.

С 11 по 31 марта в Казахстане проводилось республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". В нем было задействовано свыше 3,5 тысяч сотрудников полиции и 400 специалистов управлений сельского хозяйства и ветконтроля.

— За 21 день операции проверено: свыше 54 тысяч автомашин, перевозивших скот, более 17 тысяч мест их скупки, 28,5 тысячи крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств. В ходе проверок выявлено 13 незаконных убойных цехов в мегаполисах Астана, Алматы и Шымкент. Полицией установлена причастность 131 лица в совершении краж животных, в том числе пресечена деятельность 26 преступных групп. При этом раскрыто 135 фактов скотокрадства и возвращено владельцам более 580 голов сельскохозяйственных животных, - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Так, в Алматинской области задержаны две группы скотокрадов. Одна из них совершила 11 преступлений, похитив 16 КРС у местных жителей, а вторая преступная группа, совершив 9 краж скота, похитила 103 овцы. Кроме того, в Жамбылской области задержана группа из трех лиц, которые похитили 28 голов лошадей с вольного выпаса у местных жителей.

Полицейские напомнили, что для предотвращения скотокрадств важно обеспечить контроль за скотом на пастбищах.