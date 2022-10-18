- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения, - заверил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кадр с видео Mash в Telegram Вечером 17 октября в городе Ейске (Краснодарский край) во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. После падения самолёта начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сотрудники МЧС завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 - эвакуировать. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. По данным министерства обороны РФ, проходил тренировочный полёт, летчики катапультировались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.