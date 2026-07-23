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Социум

1342 попытки незаконного вывоза топлива пресек КНБ с начала июля

В ведомстве рассказали о результатах усиленной работы по контролю за перемещением нефтепродуктов через государственные пункты пропуска, проведенной с 1 по 21 июля.
Варвара Тыщенко
1342 попытки незаконного вывоза топлива пресек КНБ с начала июля
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С начала июля 2026 года на границе Казахстана пресекли 1 342 попытки нелегального вывоза горюче-смазочных материалов. Общий объем контрабандного топлива превысил 112 тонн, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

В ведомстве рассказали о результатах усиленной работы по контролю за перемещением нефтепродуктов через государственные пункты пропуска, проведенной с 1 по 21 июля.

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- Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ. Работа в данном направлении продолжается, - добавили в КНБ.

Напомним, в ноябре 2025 года в Казахстане начал действовать полугодовой запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, в том числе в страны ЕАЭС. В апреле 2026 года ограничение было продлено до 21 ноября 2026 года.
 

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