Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, проруби будут сделаны в водоемах возле Старого собора, женского монастыря, спортивной базы "Динамо", затона Чапаева, завода "Металлист", в парке культуры и отдыха и районе Коминтерн. Искупаться можно будет и в пригородных поселках: Желаево, Серебряково, Деркул и Круглоозерное. -19 января у нас будут дежурить порядка 70 человек с 9.00 до 23.00 часов, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Спасатели напоминают, чтобы крещенские купания прошли без происшествий, необходимо выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и не распивать спиртные напитки на водоемах.