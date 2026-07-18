Металлурги Qarmet удостоены почётных наград

В Qarmet состоялась торжественная церемония награждения работников металлургического комбината. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие промышленности сотрудники предприятия были отмечены нагрудными знаками «Еңбек даңқы» III степени, а также почётными грамотами и благодарственными письмами акима Карагандинской области. Церемонию открыл Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайн Нагаспаев.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по модернизации производства, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции и внедрению новых технологий. Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли без профессиональных кадров не возможно. Ваш самоотверженный труд, высокая ответственность и верность профессии являются основой всех достижений», - отметил министр.

Нагрудный знак «Еңбек даңқы» — одна из значимых отраслевых наград. Он присуждается за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и весомый вклад в укрепление промышленного потенциала Казахстана. Министр также отметил стратегическое значение казахстанской металлургии. Отрасль, в которой трудятся свыше 200 тыс. человек, формирует более 8% экономики страны.

Высоких наград удостоились представители рабочих и инженерно-технических профессий, которые на протяжении многих лет вносят значительный вклад в развитие горно-металлургической отрасли. Среди награждённых — горновые доменных печей, агломератчики, бригадиры производственных участков, машинисты, инженеры и представители других специальностей.

Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов отметил, что ежедневный труд металлургов является основой индустриального развития региона и страны.

«Именно Ваш труд создает основу экономики региона и всей страны. Сегодня Qarmet вступил в новый этап развития. Проводится масштабная программа модернизации. Работа металлурга не нуждается в громких словах, её результат измеряется тоннами металла, точностью решений и ответственностью. Отдельно хочу обратиться к молодым специалистам. Учитесь у опытных коллег, уважайте трудовые традиции предприятия, постоянно совершенствуйте свои профессиональные знания и навыки. И всегда помните: на производстве безопасность — превыше всего. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в труде. Пусть каждое наше достижение станет важным вкладом в развитие страны!», - поздравил Ермек Алпысов.

Председатель профсоюза металлургов «Жақтау» Виктор Щетинин отметил, что одним из важнейших направлений совместной работы остаются поддержка трудового коллектива и развитие открытого диалога с сотрудниками предприятия.



«Для нас особенно важно слышать людей, учитывать их предложения и вместе решать вопросы, от которых зависят стабильность производства и благополучие каждого сотрудника. Сегодня я хочу выразить всем вам огромную благодарность за добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в развитие предприятия. Ваша работа заслуживает самого высокого признания и уважения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и процветания. Нашему комбинату — стабильной и безопасной работы, новых достижений и уверенного развития. Пусть будущее нашего предприятия и родного города будет успешным и созидательным! С праздником!», - поздравил Виктор Щетинин.

Одним из награждённых стал сменный мастер трубоэлектросварочного цеха Ардак Нуралиевич Сагадиев. Свою трудовую деятельность на предприятии он начал в 18 лет и прошёл путь от шлифовщика до руководителя производственной смены.

«На предприятии работаю с 18 лет. Сначала трудился шлифовщиком, затем стал бригадиром. Позже перевёлся на должность технолога-оператора, работал по сменам. Как пришёл сюда, так и остался. Это предприятие стало важной частью моей жизни. Сегодня впервые получил почётную награду. Ощущения прекрасные. Это большая честь и признание моего труда. Я очень благодарен компании за такую высокую оценку», - поделился металлург.

Среди награждённых также была Салтанат Дюсембаевна Сулейменова — монтёр пути управления железнодорожного транспорта металлургического комбината Qarmet.



«Очень приятно получать такую высокую награду. Рада и за своих коллег. Слов нет, очень много эмоций, очень здорово, когда твой труб и твою работу оценивают по достоинству. Хотелось бы поздравить коллег с праздником, с Днём металлурга. Самое главное – чтобы все были здоровы!», - отметила она.

Церемония награждения стала одним из ключевых событий празднования Дня металлурга и ещё раз подчеркнула главное: в основе всех достижений Qarmet стоят люди. Их опыт, профессионализм и преданность своему делу позволяют предприятию уверенно развиваться, сохранять трудовые традиции и достигать новых производственных высот.