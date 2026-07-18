Более 265 тысяч девочек в Казахстане получили вакцину от ВПЧ

Вакцинация — это эффективная мера, направленная на предотвращение серьезных проблем со здоровьем в будущем, считают специалисты.

В Казахстане вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) остается ключевым инструментом в борьбе с раком шейки матки. Государство обеспечивает бесплатную иммунизацию для девочек, позволяя сформировать надежную защиту от опасных штаммов вируса, вызывающих онкологические заболевания, сообщает министерство здравоохранения.

Как подчеркнул онкогинеколог Алматинского онкологического центра Аскар Есхожаевич Айдаров, вакцинация — это эффективная мера, направленная на предотвращение серьезных проблем со здоровьем в будущем.

«Своевременная вакцинация позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и значительно снижает риск развития заболевания. Это важная государственная гарантия, которая помогает сохранить здоровье девочек сегодня», — пояснил специалист.

Кого и как вакцинируют?

Основная группа вакцинации — девочки в возрасте 11 лет. Если по каким-либо причинам прививка не была получена вовремя, пройти процедуру можно до 17 лет включительно.

С 13 мая 2026 года, по поручению Министерства здравоохранения РК, была расширена программа добровольной вакцинации для возрастной категории 14–17 лет. С момента запуска этой инициативы первую дозу препарата получили уже около 32,2 тысячи подростков.

Статистика и безопасность

Масштабная кампания демонстрирует высокий уровень доверия и охвата населения:

Всего вакцинировано (11–13 лет): первую дозу получили свыше 265,2 тыс. девочек, полный курс (две дозы) завершили 175,1 тыс.

Показатели за 2026 год: первой дозой привито 51,4 тыс. девочек, второй — 49,6 тыс.

Специалисты подчеркивают высокий профиль безопасности препарата: за весь период проведения вакцинации случаев неблагоприятных проявлений среди привитых не зарегистрировано.

Для получения подробной информации о вакцинации вы можете обратиться в поликлинику по месту прикрепления.