Астрологи назвали главные цвета силы для каждого знака зодиака на 2026 год

Портал Ladymail совместно с астропсихологом Александрой Курниковой выяснил, какие именно цветовые решения станут главными источниками ресурса и уверенности для каждого знака зодиака в 2026 году.
Овен
Красный и хаки
Главным "активатором" уверенности для Овнов остается насыщенный красный. Этот цвет буквально подпитывает их природную решительность - достаточно добавить в образ даже одну яркую деталь, чтобы почувствовать прилив сил.
Когда же наступает эмоциональное выгорание и хочется замедлиться, лучшим выбором станет спокойный хаки. Он отлично заземляет и помогает восстановить внутренний баланс после тяжелого дня.
Телец
Белый, нежно-розовый и лимонный
Тельцам вернуть ощущение стабильности и ясности поможет базовый белый цвет. Он работает как чистый лист, освобождая голову от лишних тревог.
Для романтического настроя и уюта идеально подойдет пастельно-розовый. А если нужно быстро победить апатию и включиться в работу, используйте лимонно-желтые акценты в аксессуарах.
Близнецы
Зеленый, изумрудный и песочный
Близнецам, чья жизнь наполнена постоянным движением, созвучны сочные зеленые тона. Они стимулируют природное любопытство и помогают быстрее усваивать новую информацию.
Для раскрытия творческих талантов астрологи рекомендуют благородный изумрудный. Если же бесконечный поток задач начинает вызывать стресс, переключитесь на теплый песочный цвет - он вернет чувство безопасности.
Рак
Молочный, голубой и серебристый
Ракам жизненно важно чувствовать себя защищенными, и с этой задачей отлично справляется мягкий молочный оттенок. Он создает вокруг них атмосферу домашнего тепла.
Развеять навязчивые мысли и справиться с тревожностью поможет небесно-голубой цвет. Для выходов в свет или важных встреч выбирайте серебристые детали - они подчеркнут ваш интеллект и добавят образу утонченности.
Лев
Оранжевый и буро-красный
Львам в 2026 году стоит сделать ставку на сочный оранжевый. Это мощный генератор оптимизма, который способен поднять настроение даже в самый хмурый будний день.
Если нужно проявить лидерские качества и заявить о себе, используйте глубокий буро-красный. Он транслирует окружающим вашу внутреннюю силу и непоколебимую уверенность.
Дева
Салатовый, оливковый и серый
Практичным Девам восстановить душевные силы поможет свежий салатовый оттенок. В качестве базового цвета для интерьера или гардероба идеально подойдет оливковый - он дарит чувство стабильности.
Для рабочих будней лучшим выбором станет классический серый. Он подчеркнет ваш профессионализм, собранность и умение держать все под контролем.
Весы
Белый, розовый и ярко-голубой
Весам для сохранения их знаменитого баланса необходим белый цвет, приносящий ощущение легкости. Нежные розовые тона помогут создать вокруг них теплую, бесконфликтную атмосферу.
Интеллектуальную активность и скрытые таланты отлично стимулирует ярко-голубой. А лимонный оттенок в деталях гардероба поможет взбодриться и прогнать хандру.
Скорпион
Темно-красный, пурпурный и фиолетовый
Харизму Скорпионов идеально подчеркнет глубокий темно-красный цвет, добавляющий уверенности в любой непонятной ситуации.
Для глубокой внутренней работы и размышлений подойдет загадочный пурпурный. Хладнокровие и эмоции поможет уравновесить фиолетовый - используйте его в элементах интерьера, чтобы быстрее расслабляться после работы.
Стрелец
Желтый, шафрановый и оранжевый
Стрельцам поддерживать их неиссякаемый оптимизм поможет классический желтый. Теплый шафрановый оттенок отлично стимулирует творческое мышление и помогает генерировать новые идеи.
Для активизации внутренней энергии также хорошо подходит оранжевый. Этот цвет поможет быстро включиться в амбициозные проекты и поднимет рабочий настрой.
Козерог
Черный и фиолетовый
Строгий черный цвет помогает Козерогам выстроить личные границы и подчеркнуть их статус. Он работает как надежная психологическая броня.
Чтобы разбавить излишнюю серьезность и добавить в жизнь немного духовной энергии, астрологи советуют использовать фиолетовый. Этот цвет хорошо снимает ментальное напряжение и помогает расслабить уставший мозг.
Водолей
Голубой, зеленый и желтый
Водолеям справиться с резкими перепадами настроения поможет чистый голубой цвет. Он мягко гасит негативные эмоции и дарит ощущение умиротворения.
Для восстановления физических сил и укрепления тонуса используйте зеленый. Если же вам не хватает тепла и радости в рутине, смело добавляйте в свой день ярко-желтые акценты.
Рыбы
Сине-зеленый, синий и зеленый
Рыбам сохранить внутреннюю гармонию помогут сложные сине-зеленые оттенки, напоминающие о морских глубинах. Чистый синий цвет отлично помогает погрузиться в себя, но астрологи советуют избегать его, если вы уже грустите.
Зеленый цвет подарит вдохновение для новых начинаний. Однако в моменты, когда нужно быстро принять важное решение, от зелени в одежде лучше временно отказаться, чтобы не усложнять мыслительный процесс.