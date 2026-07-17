Астрологи назвали главные цвета силы для каждого знака зодиака на 2026 год

Цвета, которые нас окружают, влияют на наше самочувствие гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. С точки зрения астропсихологии, правильно подобранный оттенок в одежде или деталях интерьера способен подсознательно настраивать нас на нужную волну - успокаивать во время стресса или, наоборот, заряжать энергией для рывка.

Портал Ladymail совместно с астропсихологом Александрой Курниковой выяснил, какие именно цветовые решения станут главными источниками ресурса и уверенности для каждого знака зодиака в 2026 году.

Овен

Красный и хаки

Главным "активатором" уверенности для Овнов остается насыщенный красный. Этот цвет буквально подпитывает их природную решительность - достаточно добавить в образ даже одну яркую деталь, чтобы почувствовать прилив сил.

Когда же наступает эмоциональное выгорание и хочется замедлиться, лучшим выбором станет спокойный хаки. Он отлично заземляет и помогает восстановить внутренний баланс после тяжелого дня.

Телец

Белый, нежно-розовый и лимонный

Тельцам вернуть ощущение стабильности и ясности поможет базовый белый цвет. Он работает как чистый лист, освобождая голову от лишних тревог.

Для романтического настроя и уюта идеально подойдет пастельно-розовый. А если нужно быстро победить апатию и включиться в работу, используйте лимонно-желтые акценты в аксессуарах.

Близнецы

Зеленый, изумрудный и песочный

Близнецам, чья жизнь наполнена постоянным движением, созвучны сочные зеленые тона. Они стимулируют природное любопытство и помогают быстрее усваивать новую информацию.

Для раскрытия творческих талантов астрологи рекомендуют благородный изумрудный. Если же бесконечный поток задач начинает вызывать стресс, переключитесь на теплый песочный цвет - он вернет чувство безопасности.

Рак

Молочный, голубой и серебристый

Ракам жизненно важно чувствовать себя защищенными, и с этой задачей отлично справляется мягкий молочный оттенок. Он создает вокруг них атмосферу домашнего тепла.

Развеять навязчивые мысли и справиться с тревожностью поможет небесно-голубой цвет. Для выходов в свет или важных встреч выбирайте серебристые детали - они подчеркнут ваш интеллект и добавят образу утонченности.

Лев

Оранжевый и буро-красный

Львам в 2026 году стоит сделать ставку на сочный оранжевый. Это мощный генератор оптимизма, который способен поднять настроение даже в самый хмурый будний день.

Если нужно проявить лидерские качества и заявить о себе, используйте глубокий буро-красный. Он транслирует окружающим вашу внутреннюю силу и непоколебимую уверенность.

Дева

Салатовый, оливковый и серый

Практичным Девам восстановить душевные силы поможет свежий салатовый оттенок. В качестве базового цвета для интерьера или гардероба идеально подойдет оливковый - он дарит чувство стабильности.

Для рабочих будней лучшим выбором станет классический серый. Он подчеркнет ваш профессионализм, собранность и умение держать все под контролем.

Весы

Белый, розовый и ярко-голубой

Весам для сохранения их знаменитого баланса необходим белый цвет, приносящий ощущение легкости. Нежные розовые тона помогут создать вокруг них теплую, бесконфликтную атмосферу.

Интеллектуальную активность и скрытые таланты отлично стимулирует ярко-голубой. А лимонный оттенок в деталях гардероба поможет взбодриться и прогнать хандру.

Скорпион

Темно-красный, пурпурный и фиолетовый

Харизму Скорпионов идеально подчеркнет глубокий темно-красный цвет, добавляющий уверенности в любой непонятной ситуации.

Для глубокой внутренней работы и размышлений подойдет загадочный пурпурный. Хладнокровие и эмоции поможет уравновесить фиолетовый - используйте его в элементах интерьера, чтобы быстрее расслабляться после работы.

Стрелец

Желтый, шафрановый и оранжевый

Стрельцам поддерживать их неиссякаемый оптимизм поможет классический желтый. Теплый шафрановый оттенок отлично стимулирует творческое мышление и помогает генерировать новые идеи.

Для активизации внутренней энергии также хорошо подходит оранжевый. Этот цвет поможет быстро включиться в амбициозные проекты и поднимет рабочий настрой.

Козерог

Черный и фиолетовый

Строгий черный цвет помогает Козерогам выстроить личные границы и подчеркнуть их статус. Он работает как надежная психологическая броня.

Чтобы разбавить излишнюю серьезность и добавить в жизнь немного духовной энергии, астрологи советуют использовать фиолетовый. Этот цвет хорошо снимает ментальное напряжение и помогает расслабить уставший мозг.

Водолей

Голубой, зеленый и желтый

Водолеям справиться с резкими перепадами настроения поможет чистый голубой цвет. Он мягко гасит негативные эмоции и дарит ощущение умиротворения.

Для восстановления физических сил и укрепления тонуса используйте зеленый. Если же вам не хватает тепла и радости в рутине, смело добавляйте в свой день ярко-желтые акценты.

Рыбы

Сине-зеленый, синий и зеленый

Рыбам сохранить внутреннюю гармонию помогут сложные сине-зеленые оттенки, напоминающие о морских глубинах. Чистый синий цвет отлично помогает погрузиться в себя, но астрологи советуют избегать его, если вы уже грустите.

Зеленый цвет подарит вдохновение для новых начинаний. Однако в моменты, когда нужно быстро принять важное решение, от зелени в одежде лучше временно отказаться, чтобы не усложнять мыслительный процесс.