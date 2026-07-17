Казахстанцы подали более 14 тысяч жалоб на качество медпомощи: в лидерах западные области

За последние полгода казахстанцы направили более 14 тысяч обращений по поводу качества медицинских услуг. При этом самый резкий всплеск зафиксирован именно в западных регионах страны, где их число выросло более чем в два раза.

В Казахстане резко выросло число недовольных качеством медицинских услуг - за первые шесть месяцев года количество официальных обращений увеличилось на 44%, превысив отметку в 14 тысяч. По данным Министерства здравоохранения, наиболее выраженная негативная динамика наблюдается именно в западных областях страны.

Рекордсменами по росту недовольства стали Мангистауская область (плюс 104%), Западно-Казахстанская область (плюс 103%) и Атырауская область (плюс 93%). На этом фоне выделяется Карагандинская область, где число официальных жалоб на медицину, напротив, снизилось на 16%.

На что чаще всего жалуются казахстанцы:

Качество лечения: 4694 обращения (рост на 40%);

Организация работы медучреждений: 2371 обращение (рост на 49%);

Грубость и врачебная этика: рост жалоб на этику и деонтологию составил 51%.

В министерстве отмечают, что на общую статистику частично повлияли повторные обращения одних и тех же людей. Например, из 700 жалоб по вопросам медицинского освидетельствования около 600 писем отправили всего 12 человек. В то же время по вопросам оказания государственных услуг в сфере здравоохранения количество споров снизилось на 22%.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила профильному комитету совместно с региональными управлениями детально анализировать причины обращений и точечно устранять системные проблемы в больницах и поликлиниках, а не просто вести учет жалоб.

