Пассажиры этого не видят: стюардесса раскрыла тайну секретных комнат в самолетах

Для большинства пассажиров сон во время перелета ограничивается креслом экономкласса, дорожной подушкой и попытками устроиться поудобнее. Однако на дальнемагистральных рейсах, которые продолжаются много часов, для пилотов и бортпроводников предусмотрены специальные зоны отдыха. Эти помещения скрыты от глаз пассажиров и устроены совсем не так, как многие себе представляют, передает МойГород.

О том, где отдыхает экипаж во время длительных перелетов, рассказала британская бортпроводница Крис Мэйджор.

Зачем экипажу нужен сон во время полета

По словам Мэйджор, на рейсах продолжительностью более 13 часов членам экипажа необходимо полноценно восстанавливать силы.

«Если мы летим куда-то, скажем, более 13 часов, нам нужны хорошие зоны отдыха», — объяснила Мейджор.

Она отметила, что во время таких перелетов пилотам и бортпроводникам обычно выделяют около 90 минут на сон. Этого времени хватает, чтобы пройти один полный цикл сна.

Такой отдых помогает экипажу восстановить силы, сохранять концентрацию, быстро принимать решения в нештатных ситуациях и эффективно выполнять свои обязанности на высоте более девяти тысяч метров.

Почему эти места называют «гробами»

Расположение и конструкция зон отдыха зависят от типа самолета. Чаще всего это узкие спальные капсулы, установленные друг над другом в верхней части фюзеляжа или в хвостовой секции, где удается найти свободное пространство.

Из-за ограниченных размеров среди сотрудников авиакомпаний такие спальные места получили довольно мрачное прозвище.

По словам Крис Мэйджор, далеко не всем членам экипажа удается по-настоящему расслабиться в подобных условиях.

«Некоторым членам экипажа очень тяжело на кроватях, они не очень удобные. Иногда они тесные, длинные, узкие и разделенные с другими кроватями лишь небольшим куском ткани», — призналась Крис Мейджор.

Getty Stock Images

Попасть в капсулу тоже непросто

Неудобства связаны не только с самим отдыхом. Как рассказала бортпроводница, чтобы добраться до своей спальной капсулы, иногда приходится буквально протискиваться в узкий отсек после нескольких часов работы в салоне.

По ее словам, конструкция самолета требует максимально эффективно использовать каждый сантиметр свободного пространства, поэтому сделать такие помещения просторнее практически невозможно.

«В них приходится протискиваться, поэтому они длинные и узкие, ведь находятся в верхней части самолета, и места там мало. Они похожи на те, которые вы представляете себе на подлодке», — резюмировала бортпроводница.

Ранее бывший пилот American Airlines Стив Шайбнер рассказал, действительно ли места в хвостовой части самолета являются самыми безопасными, и объяснил, от чего на самом деле зависят шансы на выживание при авиапроисшествии.