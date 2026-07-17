Пилоту стало плохо прямо в полете: пассажирам пришлось спасать ситуацию

Пассажиры рейса Air Canada помогали экипажу справиться с чрезвычайной ситуацией после того, как одному из пилотов стало плохо прямо во время полета, передает МойГород со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел на рейсе AC7664, который выполняла авиакомпания PAL Airlines - региональный партнер Air Canada. Самолет следовал из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Галифакс (провинция Новая Шотландия, Канада).

Что произошло?

Как сообщили в Air Canada, во время полета у капитана воздушного судна возникло неотложное медицинское состояние. Второй пилот взял управление на себя и принял решение изменить маршрут. Самолет благополучно совершил экстренную посадку в Бостоне, где капитана сразу передали медикам и доставили в больницу.

На борту турбовинтового самолета De Havilland Q400 находился 61 пассажир. После происшествия авиакомпания начала организацию альтернативных рейсов, чтобы доставить людей в пункт назначения.

Один из пассажиров, Родни Макдональд, рассказал, что первым признаком проблемы стали необычные движения самолета.

«В тот момент, когда самолет резко повернул, я понял, что что-то не так, потому что это была не турбулентность. Было ощущение, будто кто-то резко дернул штурвал, и это повторялось снова и снова», - сказал он.

По словам мужчины, вскоре после этого бортпроводница поспешила в кабину пилотов, а затем одного из пилотов вывели в салон.

Фото: ABC News

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Реакция пассажиров

Макдональд утверждает, что у пилота, вероятно, произошел приступ. Он рассказал, что вместе с другими пассажирами помогал удерживать мужчину, пока второй пилот продолжал управлять самолетом и выполнял заход на посадку.

«Это было действительно ужасно. Я сидел в первом ряду, а моя семья позади. Я вернулся к ним и тогда понял, что пилот физически не контролирует себя. Не в смысле агрессии, а в том, что было очевидно: он не контролирует свои действия», - рассказал Макдональд.

По его словам, вся ситуация продолжалась около 40 минут. Среди пассажиров оказалась дипломированная медсестра, которая помогала оказывать первую помощь пилоту и координировала действия людей в салоне.

Макдональд также отметил профессионализм бортпроводников, которым удалось сохранить спокойствие и организовать пассажиров во время нештатной ситуации.

После посадки самолет встретили экстренные службы. Все пассажиры благополучно покинули борт, никто из них не пострадал.