Прогноз погоды для жителей западного Казахстана на 18 июля

Завтра на западе Казахстана ожидается неустойчивая погода: дожди, грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с. При этом в ряде районов сохранится сильная жара.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 18 июля, в Западно-Казахстанской области днем пройдут дожди с грозами, градом и шквалом; на западе региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем также ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха составит +14...+16 °C ночью и +24...+26 °C днем.

В Атырауской области ночью возможен небольшой дождь с грозой. На северо-западе региона объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау в ночные часы синоптики прогнозируют грозу и небольшой дождь. Столбики термометров покажут +19...+21 °C ночью и +28...+30 °C в дневное время.

В Мангистауской области также ожидаются дожди с грозами при высокой пожарной опасности по всему региону. Днем на юге и в центре области ударит сильная жара до 38-42 градусов. В Актау временами прогнозируют дождь и грозу; температура составит +22...+24 °C ночью и +30...+32 °C днем.

В Актюбинской области ночью пройдут дожди и грозы, а днем ожидаются град и шквал. На юге и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а днем там ожидается жара до 35 градусов. В Актобе гроза и дождь пройдут ночью, температура воздуха составит +17...+19 °C ночью и +24...+26 °C в дневные часы.