В ЗКО резко взлетели цены на питьевую воду

По данным аналитиков, в июне 2026 года питьевая вода в Казахстане подорожала в среднем на 16,9% по сравнению с прошлым годом.

В разгар летней жары в Казахстане фиксируют резкое подорожание безалкогольных напитков и бутилированной воды. При этом Западно-Казахстанская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту цен на питьевую воду. Такие данные приводтт портал EnergyProm.

По данным аналитиков, в июне 2026 года питьевая вода в Казахстане подорожала в среднем на 16,9% по сравнению с прошлым годом. Однако в ЗКО этот показатель оказался значительно выше среднего. Цены в нашей области взлетели сразу на 26,5%. Такой же резкий скачок зафиксирован только в Туркестанской области. Сильнее вода подорожала лишь в Павлодарском регионе (на 29%).

В среднем по стране прохладительные напитки прибавили в цене 15,6%, а другие безалкогольные напитки - 16%. Если смотреть на отдельные категории товаров, за год (к июню 2026-го) ценники изменились следующим образом:

Энергетики: +19,6% (самый заметный рост);

Минеральная вода: +17,7%;

Газированные напитки: +16,3%;

Питьевая вода: +15%;

Негазированные напитки: +12,5%.

Для сравнения: меньше всего рост цен на воду ощутили жители Жамбылской области (+11,5%) и Шымкента (+11,6%).

Парадокс ситуации в том, что дефицита продукции в стране нет - заводы работают на полную мощность. За январь–май 2026 года в Казахстане выпустили 1,7 млрд литров минералки и газированных напитков (это почти в три раза больше, чем производили десять лет назад). Выпуск минеральной и простой негазированной воды вырос до 320,8 млн литров (+6,3% за год). Производство других безалкогольных напитков (соки, лимонады и т.д.) увеличилось до 1,4 млрд литров (+22,2%).

Несмотря на рост отечественного производства, покрыть аппетиты рынка полностью казахстанские заводы не успевают - спрос растет быстрее. На этом фоне в страну хлынул поток иностранных товаров. За четыре месяца импорт безалкогольных напитков подскочил почти на 40% (до 164,3 млн литров), увеличив долю зарубежной продукции на прилавках до 11,2%. При этом экспорт казахстанской воды за рубеж, наоборот, сократился на 6,5%.