В Шанхае прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту WAIC

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 15 июля прибыл с рабочим визитом в Шанхай. В четверг состоялись переговоры главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу, 17 июля казахстанский лидер принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC в Шанхае и конференции высокого уровня по глобальному управлению ИИ. На беспрецедентном по масштабу событии более 1100 мировых компаний представят свыше 3000 экспонатов, передает МойГород.

Переговоры лидеров Казахстана и Китая

Переговоры лидеров двух стран прошли 16 июля в резиденции Сицзяо в Шанхае. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, отметив символичность проведения мероприятия в Шанхае - «жемчужине Востока». Кроме того, он поздравил Председателя КНР со 105-летием со дня основания Коммунистической партии Китая.

«Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, его достижения получили признание во всем мире. Сегодня мы все с большим интересом наблюдаем за впечатляющими изменениями, происходящими в Вашей стране. Считаю, что это, прежде всего, результат Вашего дальновидного руководства и неустанного труда. Я глубоко уважаю Вас как сильного лидера, ведущего свой народ вперед, и как мудрого политика глобального масштаба. Мы всегда готовы поддерживать Ваши благородные инициативы. Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Telegram Aqorda-resmi

Как отметил Президент, сотрудничество Казахстана и Китая в торгово-экономической сфере демонстрирует значительные результаты. Сегодня Китай занимает первое место среди торговых партнеров Казахстана. Общий объем китайских инвестиций в экономику страны достиг 30 миллиардов долларов. По итогам прошлого года товарооборот между двумя государствами составил 49 миллиардов долларов. В настоящее время в Казахстане успешно функционируют свыше 8,5 тысячи компаний с участием китайского капитала. Кроме того, стороны реализуют масштабные совместные проекты в промышленности, энергетике, газохимии, машиностроении и сельском хозяйстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя Президента Казахстана, отметил, что сегодня представилась благоприятная возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

«Совместными усилиями отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня. Вместе с тем имеется значительный потенциал для их развития. Президент Казахстана проводит дружественную политику в отношении Китая, это отвечает интересам народов обеих стран», - сказал Си Цзиньпин.



Фото: Telegram Aqorda-resmi

Си Цзиньпин подчеркнул, что неуклонное продвижение всестороннего сотрудничества между Китаем и Казахстаном отвечает коренным интересам двух стран и их народов. Страны должны продвигать инновационное развитие торговли и оптимизировать ее структуру, стимулировать развитие таких новых отраслей, как трансграничная электронная торговля и торговля услугами. Следует наращивать сотрудничество в энергетической и горнодобывающей сферах, ускоренно продвигать реализацию ключевых проектов, укреплять взаимосвязанность, увеличивать количество прямых авиарейсов, повышать уровень упрощения процедур международных автомобильных перевозок, культивировать производительные силы нового качества. Для этого Китай готов делиться технологическими наработками по цифровой экономике и искусственному интеллекту в поддержку цифровой трансформации Казахстана, передает слова китайского лидера информационное агентство Синьхуа.

Кроме того, стороны договорились активизировать сотрудничество в области образования, науки и технологий, обеспечить успешное проведение китайско-казахстанского Года культурных обменов, развивать связи в сфере медицины, здравоохранения, спорта и СМИ, укреплять основу вековой дружбы двух стран. Китай совместно с Казахстаном готов укреплять взаимодействие в рамках ООН, ШОС, формата «Китай - Центральная Азия» и других платформ. Кроме того, Председатель КНР дал высокую оценку проводимому по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева курсу масштабных преобразований, а также поздравил его с принятием новой Конституции и пожелал успехов на предстоящих выборах в Курултай.

По завершении встречи лидеров Казахстана и Китая были подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики на период 2027-2030 годы, сообщила Акорда.

Встреча с бизнес-сообществом Китая

Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая. На встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате «круглого стола», он отметил, что страны вступили в новое «золотое тридцатилетие» казахско-китайских отношений и смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии.



Фото: Telegram Aqorda-resmi

«Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов. Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель - не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего - экономику знаний. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям», - подытожил он.

На встрече выступили министр промышленности и информатизации КНР Ли Лэчэн, председатель Совета директоров компании СITIC Group Си Гохуа, генеральный директор компании 01AI Ли Кай-Фу, член наблюдательного совета, президент департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Huawei Technologies Ван Цзяньфэн, председатель совета директоров, главный операционный директор компании Agibot Цзян Циньсун, председатель правления и президент компании Goldcard Smart Group Ян Бин, председатель совета директоров компании Ningbo Hoshine Group Ло Лиго, председатель совета директоров компании YTO Express Юй Хуэйцзяо, председатель совета директоров компании Xinjiang Lihua (Group) Чжан Цихай.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами. В частности, соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Huawei Technologies Co., Ltd., соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО «Самрук-Қазына» и компанией Huawei Technologies, Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли РК между АО «Самрук-Қазына», компанией Freedom Holding Corp, акиматом г.Астаны и Geely Auto Group и другие. Всего подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов США.

Открытие Всемирной конференции по ИИ в Шанхае



Фото: russian.cgtn.com



Сегодня в Шанхае открылась Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC), посвященная теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что мир вступил в период беспрецедентно активных инноваций в области технологий искусственного интеллекта, что открывает огромные возможности и одновременно с этим создает вызовы в сфере управления.

Выступая с программной речью на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2026 и Конференции высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом, Си Цзиньпин отметил, что человечеству придется найти ответы на вопросы времени: как людям ладить с мыслящими машинами, как обеспечить безопасность, когда алгоритмы участвуют в принятии решений, как этические вызовы, возникающие в связи с развитием технологий, могут быть решены с помощью адаптивного управления и как сделать ИИ доступным для всех, когда разрыв продолжает увеличиваться. Все эти вопросы требуют серьезного размышления и совместного ответа со стороны международного сообщества, цитирует слова Председателя КНР агентство Синьхуа.

Вместе с тем, как сообщается, он высказал четыре подхода к развитию и управлению искусственным интеллектом:

Во-первых, придерживаться принципа открытости и всеобщего выигрыша, стимулируя развитие за счет инноваций.

Во-вторых, повышать осведомленность о рисках, обеспечивая безопасность и управляемость ИИ.

В-третьих, поощрять инклюзивность, содействуя взаимному обучению между цивилизациями.

В-четвертых, продвигать солидарность, совершенствуя глобальное управление.

Накануне WAIC 2026 года в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, что является своевременным напоминанием о том, что глобальное управление ИИ продвигается благодаря диалогу и сотрудничеству.

Основной целью Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта является развитие международного взаимодействия в сфере ИИ. Организация будет способствовать выработке единых принципов и стандартов безопасного и этичного использования искусственного интеллекта, поддерживать научные исследования и обмен передовыми технологиями, развивать совместные проекты между государствами, научными учреждениями и бизнесом, а также содействовать более широкому внедрению технологий ИИ в экономику и общественную жизнь.

Президент Казахстана также выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В своем выступлении он отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.



Фото: Telegram Aqorda-resmi

«Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий», - сказал он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех».

Важно отметить, что Казахстан присоединился к китайской инициативе по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), став одним из 29 государств-учредителей новой международной организации.

Организация сосредоточится на: развитии международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, совершенствовании глобального управления ИИ, содействии здоровому, упорядоченному, безопасному, справедливому и полезному для всего человечества развитию технологий искусственного интеллекта.

Китай уже активно реализует ряд инициатив: «План действий по наращиванию потенциала ИИ на благо всех и каждого», «Глобальный план действий по управлению ИИ» и «Инициативу по международному сотрудничеству «ИИ+», которые призывают к развитию ИИ с учетом интересов людей, с соблюдением принципов безопасности и инклюзивности, а также к обеспечению более широких возможностей развивающимся странам для выражения своего мнения и доступа к технологиям.

Одним из центральных событий форума станет масштабная выставка новейших технологий. На площади более 100 тысяч квадратных метров свыше 1100 компаний представят более 3000 экспонатов, включая около 300 мировых новинок. Среди них - смартфоны с функциями искусственного интеллекта, человекоподобные роботы, роботизированные манипуляторы и другие передовые разработки. Конференция пройдет сразу на четырех площадках, расположенных в трех районах Шанхая. Отдельное внимание уделят молодым разработчикам: в рамках форума состоится конкурс независимых команд, где участники смогут продемонстрировать собственные проекты и инновационные решения в сфере искусственного интеллекта.

«Конференция WAIC 2026 в Шанхае показала, что искусственный интеллект становится не только технологическим, но и геополитическим фактором развития. Для Казахстана участие в подобных международных площадках имеет стратегическое значение: это возможность перенимать передовые практики, выстраивать партнерства с мировыми лидерами отрасли и интегрироваться в формирующуюся систему глобального управления искусственным интеллектом. В условиях цифровой трансформации экономики такие инициативы способны ускорить развитие отечественной AI-экосистемы и повысить конкурентоспособность страны на международной арене», - отметил Алибек Тажибаев, политолог, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг».

Между тем, Казахстан делает ставку на ИИ, стремясь стать ведущим технологическим центром Центральной Азии. 2026 год объявлен в Казахстане Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. Ранее было создано профильное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а развитие ИИ вошло в число ключевых направлений государственной политики.

В стране уже принят закон об искусственном интеллекте, ведется работа над созданием современной вычислительной инфраструктуры и реализуются масштабные образовательные программы по подготовке специалистов. Одним из флагманских проектов Президент назвал создание «Долины центров обработки данных» (ЦОД), которая должна привлечь в Казахстан международные инвестиции и ведущие технологические компании. Кроме того, в Алматы будет открыт Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН, а также активно развивается проект Alatau city.

Казахстан и Китай последовательно расширяют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Страны развивают совместные проекты, укрепляют партнерство между научными и образовательными учреждениями, а также реализуют программы обмена студентами и специалистами. Ожидается, что взаимодействие в области ИИ станет одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

