Только 70 тысяч из них получили ИИН, передаёт Informburo.kz. Очередь в ЦОН и полупустые гостиницы: Уральск спустя неделю после наплыва россиян С 21 сентября в Казахстан приехали около 200 тысяч россиян, при этом 147 тысяч из них уже выехали из страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства. По данным министерства цифрового развития Казахстана, только 70 тысяч россиян, приехавших в страну с 21 сентября, получили индивидуальный идентификационный номер. Ранее сообщалось, что с 21 сентября по второе октября через пункты пропуска на территорию ЗКО въехали более 54 тысяч граждан России, 42 тысячи из которых мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.