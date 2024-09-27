В социальной сети Instagram на странице abdulla_kz_kz опубликовали обращение молодой девушки, в котором говорится, что её якобы изнасиловал 20-летний парень, после чего родители потерпевшей выдали девушку за него замуж. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Она поделилась, что её неоднократно избивал муж и его родня.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сейчас проводится проверка по факту распространяемой информации.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий с целью полного расследования состава преступления, — пояснили в ведомстве.