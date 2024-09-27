В обращении молодой девушки говорится, что её якобы изнасиловал 20-летний парень, после чего родители потерпевшей выдали девушку за него замуж.

В социальной сети Instagram на странице abdulla_kz_kz опубликовали обращение молодой девушки, в котором говорится, что её якобы изнасиловал 20-летний парень, после чего родители потерпевшей выдали девушку за него замуж. Сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Она поделилась, что её неоднократно избивал муж и его родня.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сейчас проводится проверка по факту распространяемой информации.