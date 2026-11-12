15 минут звонков дважды в месяц: спор родителей из-за ребенка дошел до суда Уральска

Мужчина заявлял, что мать без его согласия вывезла мальчика за пределы Казахстана и мешает их общению.

Суд рассмотрел иск жителя Уральска, который требовал забрать семилетнего сына у бывшей супруги и определить место жительства ребёнка с ним. Мужчина заявлял, что мать без его согласия вывезла мальчика за пределы Казахстана и мешает их общению.

В ходе разбирательства выяснились совершенно иные подробности семейной истории.

Как оказалось, семилетний мальчик с трёхмесячного возраста непрерывно живёт с матерью. За границу женщина выехала временно - по учебной визе. В Пограничной службе КНБ РК подтвердили, что выезд был абсолютно законным: никаких ограничений или нарушений с документами не было.

Также выяснилось, что ещё в 2020 году опека утвердила график общения отца, бабушки и тёти с мальчиком. Однако сам истец и его родственники положенными встречами практически не пользовались. Мать ребёнка никогда не препятствовала звонкам, предлагала удобное время, давала согласие на видеосвязь и регулярно сообщала бывшему мужу о здоровье и успеваемости сына.

Психологическое обследование показало, что ребёнок хорошо адаптирован к учёбе, активно участвует в жизни школы, а мать обеспечивает ему комфортные условия. При этом психолог отметил, что во время видеозвонков с отцом мальчик испытывает сильный эмоциональный дискомфорт. Орган опеки и попечительства в своём заключении также встал на сторону матери.

В итоге суд отказал мужчине в требовании передать ему сына.

При этом требование об установлении порядка общения суд удовлетворил частично: учитывая психоэмоциональное состояние мальчика, отцу разрешили видеозвонки в первую и третью субботу каждого месяца продолжительностью 15-20 минут.

Суд учёл, что поездка матери за границу носит временный характер и после окончания учёбы она планирует вернуться в Казахстан.

Решение вступило в законную силу.